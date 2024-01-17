الليلة.. "الوثائقية" تعرض حلقة من "غرفة عمليات حرب أكتوبر"

تعرض القناة الوثائقية، مساء اليوم الأربعاء حلقة "غرفة عمليات حرب أكتوبر" من برنامج عن قرب.

وتعرض حلقة "غرفة عمليات حرب أكتوبر" في تمام الساعة العاشرة مساء.

تفاصيل الحلقة

وتدور حلقة "عن قرب" من داخل غرفة عمليات حرب أكتوبر عام 1973، وهي الغرفة التي أدار منها قادة القوات المسلحة الحرب المجيدة، بحضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والتي تظهر لأول مرة على الشاشات.

وسيعرف المشاهد أسرارًا وحكايات تُروى لأول مرة عن هذه الغرفة، على ألسنة بعض شهود العيان الذين خدموا وكانوا فيها خلال الحرب ويستضيف البرنامج خلال الحلقة اللواء احمد سمير فرج وعدد من أبطال حرب أكتوبر للكشف عن كواليس وأسرار اتخاذ قرار الحرب.

افلام الوثائقية خلال شهر يناير

وعرضت القناة الوثائقية خلال شهر يناير عدد من الأفلام الوثائقية الجديدة التي تعرض للمرة الأولى وبشكل حصري على شاشتهاومن هذه الأفلام:

السلسلة الوثائقية "ثنائيات في تاريخ الفن"، التي تبحث في العوالم الخفية لكواليس صناعة الفن الحديث.



تسلط السلسلة الضوء على تفاصيل تكوين أشهر الثنائيات الفنية في التاريخ، مثل علاقة الفنان فان جوخ بالفنان جوجان، وحدود التقارب والاختلاف الأسلوبي بينهما.

وعرضت أيضًا خلال يناير الفيلم الوثائقي "الفخ.. قبل أن يُجندوا صغارك"، وهو وثائقي مستوحى من قصة حقيقية لاستقطاب الجماعات التكفيرية للشباب، والعمل على تغيير أفكارهم المعتدلة إلى أخرى متطرفة.

يسلط الفيلم الضوء على طرق تواصل الجماعات التكفيرية مع الشباب، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية، موضحًا الأسلوب الذي يتم به الإيقاع بالشباب للتأثير فيهم، وتجنيدهم ضمن صفوفها.



يرصد الوثائقي أيضًا دور مؤسسات الدولة والأزهر الشريف في محاربة الجماعات التكفيرية، مشيرًا إلى الجهود التوعوية التي تبذلها المؤسسات الدينية من أجل الحفاظ على أبناء الوطن من خطر الاستقطاب من أي جماعات خارجية.

يرصد الوثائقي أيضًا دور مؤسسات الدولة والأزهر الشريف في محاربة الجماعات التكفيرية، مشيرًا إلى الجهود التوعوية التي تبذلها المؤسسات الدينية من أجل الحفاظ على أبناء الوطن من خطر الاستقطاب من أي جماعات خارجية.

كما عرضت سلسلة كيف تصبح مصورا فوتوغرافي وتوضح السلسلة كيف تصبح العين "كاميرا"؟!، ومراحل التقاط الصورة الاحترافية، وتحسين جودتها، والكاميرات الاحترافية ودورها في التصوير. وترصد السلسلة أهمية المسافات في التقاط الصورة، والاقتراب والابتعاد من المستهدف تصويره، مستعرضة اللقطات الخاطفة التي تجذب انتباه المصورين. كذلك تتناول السلسلة أيضًا- على لسان خبراء في فن التصوير- كيفية تصحيح الألوان، وغيرها من الأمور الأخرى الخاصة بالصور؟ وكيفية التعامل مع البرامج المستخدمة في تلك العملية.

كما تم عرض سلسلة القرن العشرين وتحاول السلسلة، في عدد من الحلقات، الإجابة عن أسئلة مُحيّرة، مثل: مَن حاول اغتيال أدولف هتلر؟ ومن المُنجّم الذي أنقذ الآلاف خلال الحرب العالمية الثانية؟ وكيف تم فك شفرة إنجما الألمانية؟

كما تكشف السلسلة- في أسلوب مشوِّق- الأسباب التي أدت إلى اندلاع كبرى المعارك في أوروبا خلال القرن الماضي، وتسلط الضوء على الجوانب الإنسانية التي صاحبت تلك المعارك، وتوثق حياة عدد من الأبطال، وعدد آخر من الخونة الذين أدّوا أدوارًا مهمة في أحداثٍ فارقة.