حكاية أقدم مهرجان للسينما المصرية في برنامج "حديث العرب"

تحدث الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما المصرية عن مهرجان المركز الكاثوليكي الذي يعد أقدم مهرجان للسينما في مصر.

وقال "دانيال" خلال حواره إلى برنامج "حديث العرب من مصر"، الذي تقدمه الدكتورة درية شرف الدين على القناة الأولى، إن تبعية المهرجان لجهة دينية (الكنيسة الكاثوليكية) تجعل أحد أهدافه تشجيع الفن الهادف والرسائل الإنسانية للحب والجمال.

برنامج حديث العرب

تابع دانيال: "الأفلام اللي بناخدها لازم تناسب أي أسرة"، مضيفًا أن وجود ملايين المعجبين بالفنانين يجعلهم أكثر تأثيرا من بعض رجال الدين في أحيان كثيرة.

برنامج "حديث العرب من مصر" يرأس تحريره الكاتب الصحفي محمد الشبه، ويعرض السابعة مساء الخميس على شاشة القناة الأولى ويعاد ظهر الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويحتفل مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما هذا العام بمرور 72 عامًا كأقدم مهرجان في الشرق الأوسط.

وأشار رئيس المركز الكاثوليكي للسينما إلى أنه تم اختيار 6 أفلام هذا العام تتناسب مع معايير المركز الأخلاقية والإنسانية والفنية، قائلًا: «المنافسة هتكون بين الـ 6 أفلام.

ويكرم المركز الكاثوليكي المصري في دورته الـ72، عددا من رموز الفن والمجتمع والإعلام، خلال حفل يقام يوم 23 فبراير المقبل.

وأعلن الأب بطرس دانيال عن فوز الإعلامي عمرو الليثي، بجائزة التميّز الإعلامي.

وقال دانيال في رسالة إلى الليثي: “إيمانًا من المركز الكاثوليكي المصري للسينما بدوركم الهادف، ورسالتكم السامية من أجل التنوير وتفتيح عقول الشباب، وما تحمله أعمالكم من قيمٍ نبيلة ومضمونٍ هادفٍ، لذا يُسعدني أن أُعلمكم بأن اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما قد اختارتكم للحصول على جائزة التميّز الإعلامي خلال الدورة الثانية والسبعين لأقدم مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، وذلك لمشواركم الإعلامي الثرى”.