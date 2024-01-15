الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مى فاروق ضيفة برنامج sold out مع محمود سعد

مي فاروق
مي فاروق

يستضيف برنامج sold out للإعلامي محمود سعد، خلال شهر فبراير المقبل، مجموعة من الفنانين والمطربين. 

وأعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج sold out على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن استضافة المطربة مي فاروق، خلال إحدى الحلقات المقرر تصويرها قريبًا على أحد المسارح والمقرر عرضها عبر منصة "واتش ات" الرقمية وقناة CBC. 

ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة للبرنامج عن تفاصيل الحلقة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سيتم طرح التذاكر الخاصة بالحلقة عبر موقع "تذكرتي". 

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

-غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة. 

-تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

-الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول

كانت حلقات برنامج sold out خلال شهر نوفمبر، قد حققت نجاحًا كبيرًا عبر منصة WATCH IT وشاشة قناة cbc، حيث تم استضافة عدد من النجوم ومنهم أحمد حلمي وسيد رجب ولينا شماميان والموسيقار هاني شنودة والمطرب الكبير على الحجار والفنان خالد النبوي. 

عروض برنامج sold out 

تتميز عروض برنامج  “Sold Out” بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وتتنوع عروض “Sold Out”  بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية.

كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ هي العروض الكوميدية “Standup Comedy”، ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل كل عرض فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرها من المفاجآت.

المطربة مي فاروق مي فاروق مي فاروق برنامج sold out مي فاروق ضيفة برنامج sold out برنامج sold out مع الإعلامي محمود سعد

مواد متعلقة

نجل عبدالناصر وأمير عيد فى "سولد أوت" مع محمود سعد

بتقنية الـ 4K.. مدينة الإنتاج تجهز أستديوهات بمركز الخدمات الإعلامية

"الحريفة" متصدرًا.. منافسة شرسة بين نجوم السينما على حصد إيرادات شباك التذاكر

أحمد سعد ضيف برنامج "sold out" مع محمود سعد فى شهر فبراير

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة الثالثة على dmc

أمير كرارة فى مدينة الإنتاج الإعلامى لاستئناف "بيت الرفاعى"

بدعم من "المتحدة".. كيف أصبح نور النبوي وعصام عمر وطه دسوقي نجوم السينما

الهضبة وعمر خيرت.. أبرز حفلات نجوم الفن خلال شهر يناير

الأكثر قراءة

عاجل.. التفاصيل الكاملة لاتفاقيات الشركات السياحية مع السعودية بشأن موسم الحج

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

دعوى جديدة أمام مجلس الدولة تطالب ببطلان "عمومية الأهلى"

قاتلة زوجها تمثل جريمتها: جهزت مخدر وساطور وقطعناه في ساعتين

عاجل.. تفاصيل الجلسة العاصفة بين فيتوريا واللاعبين بعد مباراة موزمبيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين

الطرف الثالث.. لماذا قدمت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل فى لاهاى؟