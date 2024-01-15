مى فاروق ضيفة برنامج sold out مع محمود سعد

يستضيف برنامج sold out للإعلامي محمود سعد، خلال شهر فبراير المقبل، مجموعة من الفنانين والمطربين.

وأعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج sold out على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن استضافة المطربة مي فاروق، خلال إحدى الحلقات المقرر تصويرها قريبًا على أحد المسارح والمقرر عرضها عبر منصة "واتش ات" الرقمية وقناة CBC.

ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة للبرنامج عن تفاصيل الحلقة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما سيتم طرح التذاكر الخاصة بالحلقة عبر موقع "تذكرتي".

شروط حضور تصوير الموسم الثاني لبرنامج Sold Out

-غير مصرح بالتصوير خلال تصوير الحلقة.

-تحفظ الكاميرات والموبايلات في خزائن مخصصة قبل الدخول وحتى انتهاء العروض.

-الأطفال الأقل من سن 8 غير مسموح لهم بالدخول

كانت حلقات برنامج sold out خلال شهر نوفمبر، قد حققت نجاحًا كبيرًا عبر منصة WATCH IT وشاشة قناة cbc، حيث تم استضافة عدد من النجوم ومنهم أحمد حلمي وسيد رجب ولينا شماميان والموسيقار هاني شنودة والمطرب الكبير على الحجار والفنان خالد النبوي.

عروض برنامج sold out

تتميز عروض برنامج “Sold Out” بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه، وتتنوع عروض “Sold Out” بين عروض كوميدية Stand-Up Comedy وعروض موسيقية لأهم المطربين والفرق الموسيقية.

كما تشمل لقاءات مباشرة على المسرح مع كبار الفنانين والشخصيات العامة يجريها الإعلامي محمود سعد، وينقسم البرنامج إلى ثلاث نسخ هي العروض الكوميدية “Standup Comedy”، ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ ويستضيفان أحد صناع المحتوى الكوميدي من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل كل عرض فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرها من المفاجآت.