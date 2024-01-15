أمير كرارة فى مدينة الإنتاج الإعلامى لاستئناف "بيت الرفاعى"

عاد النجم أمير كرارة وأسرة عمل المسلسل الدرامي الجديد "بيت الرفاعي" إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، لاستئناف تصوير مشاهد العمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024.

ويستمر كرارة وصناع مسلسل بيت الرفاعي في التصوير في لوكيشن الشارع بمدينة الإنتاج الإعلامي لمدة أسبوع، ينتقل بعدها المخرج أحمد نادر جلال لديكور آخر لتصوير مشاهد العمل.

ودخل المخرج أحمد نادر جلال في معسكر مغلق مع تكثيف ساعات تصوير العمل سعيًا منه لإنهاء مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم أو خلال الأسبوع الأول، بالتزامن مع عرضه على أقصى تقدير.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي، وذلك داخل اللوكيشن الرئيسي للعمل بمنطقة نزلة السمان، ويدخل بطل العمل "كرارة" في صراع قوي مع شخصية أحمد رزق ضمن الأحداث، وذلك بسبب موقف ستكشفه الأحداث، بسبب الميراث الذي تم جمعه من تجارة الآثار، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يشارك في بطولة بيت الرفاعي عدد كبير من النجوم بجانب النجم أمير كرارة وهم أحمد رزق، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يعرض خلال موسم شهر رمضان المقبل 2024.

وينافس العمل ضمن مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية المختلفة منها مسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز ومسلسل ألف ليلة وليلة لياسر جلال، وعتبات البهجة للنجم الكبير يحيى الفخرانى، ومسلسل الكبير أوى الجزء الثامن لأحمد مكى، وصيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، وعدد كبير من الأعمال الدرامية التي تتنافس على جذب الجمهور لمشاهدتها خلال شهر رمضان.