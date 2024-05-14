الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

أصابوه بعاهة مستديمة.. تفاصيل إحالة أشقاء مزقوا جسد شاب بالمقطم للمحاكمة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

تدخل لإنقاذ شاب في مشاجرة ومحاولة نصرته من بطش أربعة أشقاء فكان جزائه التشويه وإصابته بعاهة مستديمة وعجز في العين، بمنطقة المقطم، وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما عاد «فادي. م» طالب جامعي من حفل زفاف متجهًا لمنزله، وتصادف مروره خلال نشوب مشاجرة في منطقة المقطم تجمع عليها 4 شباب وتعدوا بالضرب على خامس دون رحمة حتى استوقفه توسل ورجاء المصاب فتدخل للدفاع عنه وفض التشاجر حتى علم أن الطرف الأول جميعهم أشقاء.

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وعندما حاول إخراج الشاب من المشاجرة والزج به بعيدًا عن أيديهم تفاجأ بأحدهم يستخرج سلاح ناري ويطلق عيار في وجهه استقر في عينيه فسقط على الأرض ضحية لشهامته وبنقله للمستشفى تبين أن المجني عليه أصيب في عاهة مستديمة بالعين ونسبة عجز في العين اليسرى.
 

بلاغ قسم شرطة المقطم
تلقي قسم شرطة المقطم بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بإصابة شاب بعيار ناري "خرطوش" في منطقة المقطم بالقاهرة.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين صحة الواقعة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، تم القبض على أحد المتهمين، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

منطقة المقطم مشاجرة محاكمة الجنائية حفل زفاف سلاح نارى بلاغ قسم شرطة المقطم

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