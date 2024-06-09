عاجل.. آلاف المتظاهرين يحاصرون البيت الأبيض لوقف الإبادة فى غزة

طالب آلاف المتظاهرين أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، السبت، إدارة الرئيس جو بايدن بـ"التزام بخطها الأحمر بشأن غزة".

واجتمع آلاف الأشخاص أمام البيت الأبيض وحوله في أكبر مظاهرة "داعمة لغزة" مؤخرا، ونقلوا رسالتهم إلى الرأي العام الأمريكي.

وشارك في المظاهرة التي نظمت تحت شعار "الإبادة الجماعية خطنا الأحمر"، فلسطينيون وعرب أمريكيون، بالإضافة إلى مجموعات أمريكية أخرى، ويهود مناهضين للصهيونية ومجموعات من خلفيات عرقية ودينية.

وردد الحشد شعارات مثل "لا للإبادة الجماعية في غزة" و"أوقفوا الاحتلال" و"الحرية لفلسطين" و"بايدن كف عن الكذب"، حاملين لافتات تطالب بوقف إطلاق النار.

وفي حديثهم خلال المظاهرة التي كانت احتجاجا على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، ذكر المنظمون أنه يتعين على الإدارة الأمريكية أن تتوقف فورا عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل وأن تقوم بدورها في وقف فوري لإطلاق النار.

وفي التظاهرة التي شارك فيها آلاف الأشخاص، ظهرت سلسلة بشرية عملاقة تتكون من مئات الأشخاص في المنطقة التي بدأت من أمام البيت الأبيض وامتدت إلى شارع 17، وحملوا في أيديهم شريطا أحمر وذكّروا بايدن بـ"خطه الأحمر بشأن غزة".

وردد المتظاهرون الذين حملوا لافتات كتب عليها "الإبادة الجماعية خطنا الأحمر" شعارات مماثلة ودعوا الإدارة الأمريكية إلى "عدم دعم إسرائيل والتوقف عن إرسال الأسلحة".

ووصفت المظاهرة، التي اتخذت فيها الشرطة إجراءات أمنية مشددة وأغلقت العديد من الشوارع في المنطقة أمام حركة المرور، بأنها المظاهرة الأكثر ازدحاما بشأن غزة في واشنطن بالآونة الأخيرة.