"مقدرتش أشوف أبويا بيتضرب".. النيابة تستمع لأقوال المتهمة بقتل شاب في المقطم

استمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهمة بقتل شاب طعنًا بعد محاولته التعدي عليها والتحرش بها، فضلًا عن تعديه بالضرب على والدها المسن فور تدخله للدفاع عن ابنته بمنطقة المقطم، وأقرَّت المتهمة بارتكابها الواقعة قائلة: «مقدرتش أشوف أبويا بيتضرب وقتلته من غير ما أقصد»، وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية القضية

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة نتج عنها سقوط قتيل بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيَّن وجود جثة لشاب مصاب بطعن نافذ، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبيَّن أن المجني عليه تحرش بالفتاة المتهمة، وحال محاولة والدها الدفاع عنها، تعدى عليه بالضرب المبرح، فاستلت الفتاة سلاحًا أبيض وسددت طعنة نافذة للضحية حتى سقط قتيلا، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة وتم اقتيادها لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانوندية اللازمة.