«بتروح لأمها».. القصة الكاملة لإحالة أب عذب ابنته حتى الموت في المقطم

«عايزة تعيش مع أمها».. طبيعي لأي فتاة من حقها الاختيار والحياة مع الطرف الذي تريد أن تحيا معه خاصة إذا حدث انفصال بين الأم والأب ولكن هنا كانت الأبنة التي قتلت تعذيبا على يد والدها في منطقة المقطم، والذي صدر من نيابة المقطم والخليفة الجزئية قرارًا بإحالته للجنايات.

تفاصيل الواقعة

البداية، كانت عندما انفصل زوجين وكانت بينهما فتاة قاصر حدث خلاف على من المسئول عن حضانتها، ولكن عقب قرارأن تعيش مع الأم تزايدت الخلافات بين الطرفين بسبب قضايا النفقة والحضانة مما دفعه لأخذ الفتاة منها حتى لا يضطر للانفاق على ابنته.

ولكن عندما عاشت الفتاة مع والدها بدأت تفتقد لأمها وبدأت تتردد عليها دون علمه مما أدى إلى استيائه عندما علم وصدم برغبة الفتاة في العود للحياة مع والداتها فقيدها وتعدى عليها بالضرب حتى أصيب بإعياء، وعقب ذلك نقلها للمستشفى ولكن كانت حالتها خطيرة فتوفت في الحال، وتم التحفظ عليه.

مناظرة النيابة

كشفت مناظرة النيابة لجثة الفتاة «مريم. أ»، 16 سنة، أنها في منتصف العقد الثاني من العمر مصابة بإصابات متفرقة بالجسم وسحجات، نتيجة الضرب بآلة حادة وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وكانت النيابة قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات ومن ثم إحالته لمحكمة الجنايات.

بلاغ قسم شرطة المقطم

تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغًا بالعثور على جثة لفتاة، وبنقلها إلى المستشفى تبين تعرضها لنزيف داخلي بالجسد، ووجود آثار اعتداء وكدمات بجسدها ووجود شبهة جنائية في الواقعة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.