ضبط سيدة وعشيقها بتهمة تعذيب نجلتها وكيها بالنار في الدقهلية

حرر عامل مقيم بقرية طنبول الكبرى مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، بلاغا اتهم فيه طليقته بمعاونة عشيقها بتعذيب نجلته الطفلة القاصر 3 سنوات، وكيها بالنار حال تواجدها رفقة والدتها المتهمة وذلك لكثرة لعبها ولهوها وبتقنين الإجراءات جرى ضبطهما وأقرا واعترفا بارتكاب الواقعة.



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بورود بلاغ من "عبدالبديع.م.س.ب" 29 عاما، عامل ومقيم بقرية طنبول الكبرى، دائرة المركز وبرفقته نجلته "مكة"، 3 سنوات، ومقيم طرف والدتها "طليقته" وتدعى "صفية.ن.ع.ش"، 24 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات القرية وأبلغ بقيام كلا من والدة الطفلة، وشخص يدعى "محمد.م.م،24 عاما، عامل زراعي ومقيم بمنزل الأم بذات القرية بالتعدي على نجلته بالضرب بالأيدي وإحداث إصابتها بسحجات بالرأس والوجه والظهر وقيام الثاني بتسخين سكين وإحداث اصابة نجلته بحرق بالفخذ الأيسر وعلل ذلك لكثرة ولهوها ولعبها.

جرى تقنين الإجراءات وتمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد تأديب الطفلة وأضاف المتهمان ارتباطهما عاطفيا.



جرى تحرير المحضر رقم 12484 لسنة 2024 جنح مركز السنبلاوين والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.