الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع عامل صدمه قطار أثناء قيادته تروسيكل وعبوره مزلقان بالدقهلية

جثه
جثه

لقي عامل في محافظة الدقهلية مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه أحد القطارات أثناء عبوره بتروسيكل قيادته مزلقان محطة قطار ميت مرجا ميت سلسيل الجمالية وجرى نقله إلى مستشفي الجمالية العام لمحاولة إنقاذه إلا أنه توفي عقب وصوله استقبال المستشفى.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة من بعض اهالي قرية ميت مرجا ميت سلسيل باصطدام قطار بشخص اثناء قيادته تروسيكل وعبوره بمزلقان ميت مرجا.

انتقلت علي الفور سيارة الإسعاف وضباط وحده مباحث ميت سلسيل الي مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة المدعو «محمد عبدة العشرى، 54 عامًا، عاما ومقيم بمصر الجديدة الجمالية» وتبين إصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وبتر جزئى بالقدم اليسرى وجري نقله إلى مستشفي الجمالية العام لمحاولة إنقاذه إلا أنه توفى فور وصوله الي استقبال المستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع عامل الدقهلية محطه قطار ميت مرجا ميت سلسيل مستشفي الجماليه

الأكثر قراءة

عاجل|أحمد شوبير يُفجّر مفاجأة بشأن مستقبل على معلول مع الأهلى

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

لم تفعلها معلمة.. مفاجآت حول تشويه وجه طالبة بـ"مياه مغلية" في مدرسة بفيصل

بدء جلسة محاكمة حسين الشحات فى التعدى على لاعب بيراميدز

مصرع شخص على يد زوج شقيقته.. ووفاة الأب عقب دفن نجله بالمنوفية

مهمة اتحاد القبائل العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 216 للعدوان.. 113 ألف شهيد ومصاب فى الحرب على غزة

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس