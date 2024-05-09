مصرع عامل صدمه قطار أثناء قيادته تروسيكل وعبوره مزلقان بالدقهلية

لقي عامل في محافظة الدقهلية مصرعه متأثرا بإصابته بعدما صدمه أحد القطارات أثناء عبوره بتروسيكل قيادته مزلقان محطة قطار ميت مرجا ميت سلسيل الجمالية وجرى نقله إلى مستشفي الجمالية العام لمحاولة إنقاذه إلا أنه توفي عقب وصوله استقبال المستشفى.

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة من بعض اهالي قرية ميت مرجا ميت سلسيل باصطدام قطار بشخص اثناء قيادته تروسيكل وعبوره بمزلقان ميت مرجا.

انتقلت علي الفور سيارة الإسعاف وضباط وحده مباحث ميت سلسيل الي مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة المدعو «محمد عبدة العشرى، 54 عامًا، عاما ومقيم بمصر الجديدة الجمالية» وتبين إصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة وبتر جزئى بالقدم اليسرى وجري نقله إلى مستشفي الجمالية العام لمحاولة إنقاذه إلا أنه توفى فور وصوله الي استقبال المستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.