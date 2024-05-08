"شباب الدقهلية" تفوز بالمركز الأول في حفل ختام مهرجان إبداع

كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، بقيادة وحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وحضور طارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، والحسن محمد عبد الرؤوف مدير مركز الفنون السابق، وصلاح احمد علي منسق النشاط الدينى ومركز الفنون، وبسمه ريحان منسق عام النشاط الثقافي والأندية الثقافية، ونهي المنجي منسق أندية التطوع، فى حفل ختام الموسم الرابع من مهرجان إبداع لأعضاء مراكز الشباب، على مسرح الجلاء.

تفاصيل المهرجان

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالدور الذي قامت به مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " الإدارة العامة للشباب "، بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، خلال مهرجان إبداع الموسم الرابع لأعضاء مراكز الشباب، وذلك لفوز الدقهلية بالمركز الأول في مجال العروض المسرحية (عرض مسوخ) فريق المسرح بمركز شباب مدينة ميت غمر) مجال العروض المسرحية جماعي، بإجمالي قيمة الجوائز 100 ألف جنيه، وفاز فى مجال العروض المسرحية( فردي) ممثل اول أحمد محمد نصر مركز شباب مدينة ميت غمر.

وفى نفس السياق فاز كل من: ممثل ثاني أدهم علاء الدين وجيه أحمد مركز شباب مدينة ميت غمر مجال العروض المسرحية فردي، ومخرج اول محمد خالد الرفاعي محمد إبراهيم مركز شباب مدينة ميت غمر مجال العروض المسرحية فردي، وكذلك ممثله ثالثه هدى أسامه محمد عبد السلام مركز شباب مدينة ميت غمر مجال العروض المسرحية فردي، بالإضافة إلى أفضل مؤديه حركة تغريد مصطفي مصطفي عباس مركز التنمية الشبابيه باستاد المنصورة مجال الفنون الشعبية (فردي) ابداع مراكز الشباب الموسم الرابع.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، على أهمية مهرجان "إبداع مراكز الشباب" في الكشف عن المواهب الشابة في النجوع والقرى والمدن بكافة المحافظات من أعضاء مراكز الشباب وتسليط الضوء عليهم، مشيدًا بالأعمال المقدمة من الشباب والفتيات المشاركين في المهرجان في موسمه الرابع، والذى يأتي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمهرجان "إبداع لمراكز الشباب"، يؤكد مدى إيمان القيادة السياسية بقدرات وإبداعات ومهارات شباب مصر.

وتضمنت فقرات الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية، وأيضًا عرض فيديو عن فعاليات المهرجان في نسخته الرابعة، وتم تكريم بعض الفنانين والإعلاميين، بجانب تكريم الفائزين في عدد 13 مجال من مجالات المهرجان، والجدير بالذكر ان إجمالي قيمة جوائز الموسم الرابع من مهرجان إبداع لأعضاء مراكز الشباب اثنان مليون وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألف جنيها.

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