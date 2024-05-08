الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس جامعة المنصورة الأهلية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع مجلس أمناء جامعة المنصورة الأهلية، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، بحضور الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وأعضاء مجلس الأمناء لوضع شروط الإعلان عن وظيفة رئيس جامعة المنصورة الأهلية.

كما وافق المجلس على فتح باب التقدم لرئاسة الجامعة خلال الفترة من 25 مايو إلى 6 يونيو، والموافقة على تشكيل لجنة لفحص الأوراق المطلوبة وترتيب من تتوافر فيه الشروط وتشكيل لجنة لمقابلة المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط والمعايير على أن تتضمن أحد السادة من ذوى الخبرات الواسعة فى إدارة التعليم العالى من خارج الجامعة.
 

وأكد المجلس على ضرورة أن يكون شغل جميع الوظائف فى الجامعة من خلال الإعلان وإحترام الشفافية والعلنية ومن خلال لجان تتوافر فيها الحيدة والنزاهة.

وناقش المجلس اقتراح اتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على إنشاء عدد من الكليات والبرامج الجديدة فى العام الدراسى القادم بهدف الاستجابة لاحتياجات سوق العمل، وأن تكون البرامج الدراسية لجامعة المنصورة الأهلية تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية لإعداد الخريجين المتميزين.

 

وفاة معلمة أثناء عملها بمدرسة برهمتوش بالدقهلية

توفيت مُعلمة لغة إنجليزية بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك أثناء عملها بمدرسة برهمتوش التابعة للإدارة التعليمية بالسنبلاوين، في محافظة الدقهلية.

ونعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، في بيان صادر عنها، وفاة منى زينهم محمد العدل، معلم خبير اللغة الإنجليزية، أثناء عملها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

مجلس أمناء جامعة المنصورة جامعة المنصورة المنصورة وزير التعليم العالي الأسبق السيد أحمد عبد الخالق

مواد متعلقة

جامعة المنصورة الجديدة تنظم دورة تدريبية عن "الإسعافات الأولية"

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بميت غمر

إصابة شخصين فى حادث انقلاب موتوسيكل بالدقهلية

في أثناء عبور المزلقان.. إصابة شخص صدم قطار بالدقهلية

وكيل تعليم الدقهلية: تم وضع أسئلة امتحانات النقل وفق المواصفات الفنية للورقة

"الدقهلية" تبحث حصر وتحديد الشوارع الرئيسية لوضع الإعلانات

محافظ الدقهلية: تجهيز المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن لاستقبال طلبات التصالح فى مخالفات البناء

الأكثر قراءة

عاجل| قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعي الوساطة إذا لم تغيير إسرائيل مواقفها

عاجل| مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية حثيثة للحفاظ على المسار التفاوضى حول هدنة غزة

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

عاجل| إذاعة الاحتلال عن رئيس الموساد السابق: لا معنى لقتال الجيش فى رفح

أحمد السقا ينعى كريم عبدالعزيز فى وفاة والدته

"أوفى" فى امتحان اللغة العربية للأول الثانوى بالجيزة تُثير الجدل.. ومعلم يفجّر مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

صور

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

خطوة نحو النجاح.. اختبارات الصف الرابع والخامس الابتدائى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة