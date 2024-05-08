الأربعاء 08 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالدقهلية

اسعاف
اسعاف

أصيب ٥ أشخاص إثر حادث انقلاب ميكروباص علي الطريق السريع بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية بلاغا من مركز شرطة آجا يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص علي الطريق السريع وإصابه ٥ أشخاص.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة القسم لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابه كلا من:غاده حسين الدسوقي،٣٠ سنه باشتباه ما بعد الارتجاج ونادية محمد عبد الجواد،٤٩ سنه باشتباه ما بعد الارتجاج وشوقي عادل محمد،٣١ سنه بكدمات وسحجات متفرفه بالجسم وكانل سلامه عبده، ٦٥ سنه بكدمات وسحجات متفرفه بالجسم ومحمد كامل جلال،٢٧ سنه بكسر بالساق اليسري وتم الدفع ب ٣ سيارات اسعاف ونقل المصابين لمستشفى اجا..

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة

 

بعد تعرضة للصعق…إصابة طفل بحروق فى نبروه

أصيب طفل بحروق من الدرجة الثانية وتشجنات، جراء تعرضه لصعق كهربائي من الضغط العالي داخل أرض زراعية بمركز نبروه، في محافظة الدقهلية، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة نبروه من المستشفى المركزي، بوصول طفل يدعى يوسف صبحي مصطفى، ويبلغ من العمر 9 أعوام، مصاب بحالة تشنجات، وحرق من الدرجة الثانية باليد اليسرى، وحرق من الدرجة الثانية بالفخذ الأيمن، ادعاء صعق كهربائي.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين أنه أثناء وجود الطفل في أرض زراعية بقرية درين دائرة المركز، صعقه تيار كهربائي من الضغط العالي، ما تسبب في حدوث إصابته.

وجرى نقل المصاب لمستشفى نبروه لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

حادث انقلاب اجا الطريق السريع الدقهلية اصابة ٥ اشخاص

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