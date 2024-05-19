"الأرصاد" تفجر مفاجأة صادمة عن مدة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، مفاجأة جديدة عن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ الخميس الماضي، مؤكدة أنه تم التحذير من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وقبل الموجة الحارة بنحو 5 أيام، حتى يستعد المواطنون، وتتخذ الجهات المعنية إجراءاتها.

وأضاقت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على قناة الحياة، أن الموجة الحارة التي بدأت الخميس الماضي، ومتوقع استمرارها حتى نهاية هذا الأسبوع، وفقًا للتقديرات، بل يمكن أن تستمر لأكثر من هذا، وهي طويلة نسبيا، وقد تصل إلى أكثر من 10 أيام.

وتابعت: "طول الموجة الحارة من شأنه أن يزيد الشعور الشديد بارتفاع درجات الحرارة، خاصةً مع طول ساعات النهار، والشعاع الشمسي، وسطوع الشمس سيكون أكثر من المعتاد، لتكتسب الأجسام طاقة حرارية أعلى، وبالتالي سنشعر بالحر سواء في الخارج أو داخل المنازل وذلك لاكتساب جدران المنازل الطاقة الحرارية".

وواصلت: "من غير المعتاد أن نشهد تلك الموجة الحارة الطويلة في فصل الربيع، إذ من الوارد أن يكون هناك موجة لا تزيد عن 3 أيام وتنكسر، لكن هذه المرة قد تصل إلى 10 أيام وربما أكثر".

وحذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة من الساعة 11 صباحا، وحتى الساعة الخامسة مساء، لافتة إلى ارتفاع درجات الحرارة الصغرى حيث تصل درجات الحرارة إلى 28 درجة مئوية.