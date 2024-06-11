كيف ستؤثر سياسة ترامب الجمركية على نتائج الانتخابات الأمريكية؟

لا يزال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتقدم في معظم استطلاعات الرأي، وتمنحه أسواق الرهان فرصة أفضل للفوز في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل، لذا فمن المهم أن نفكر في ماهية سياساته الفعلية، وكيف ستؤثر هذه السياسات على النتائج التي يهتم بها الأمريكيون، حسبما ذكرت صحيفة آسيا تايمز الأسيوية.

وأوضحت الصحيفة أن من الممكن للتعريفات الجمركية التي يقترحها ترامب أن تكون لها تأثير تضخمي على الاقتصاد الأمريكي، مشيرة إلى أن التعريفات المرتفعة التي يقترحها ترامب إلى جانب انخفاض قيمة الدولار، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة تمامًا كما تم ترويضها.

وفي الوقت الحالي، ربما تكون النتيجة التي يهتم بها الأمريكيون أكثر من غيرها هي التضخم، لذا يتعين علينا أن نستبق اللعبة هنا، ونفكر في الكيفية التي قد تؤثر بها سياسات ترامب على الأسعار.

ووفقاً لما أوردته الصحيفة، فإن ترامب ليس ملتزمًا بإيديولوجية معينة، وغالبًا ما يكون منفتحًا للغاية على الإقناع -خاصة إذا أتيت حاملًا شيكات كبيرة له ولشركاته.

وأضافت الصحيفة، أن التنبؤ بما إذا كان سينفذ وعوده السياسية بطريقة قوية وجوهرية أو ما إذا كان سيقدم لفتة رمزية ويترك الأمر عند هذا الحد، هو أمر صعب دائمًا، ولكن إذا أردنا اتخاذ قرار مستنير بشأن من يجب أن يكون رئيسًا، فيتعين علينا أن نأخذ أفضل تخميناتنا.

كما أن القصة الأساسية هنا هي أن هناك ثلاث طرق رئيسية يمكن لترامب من خلالها زيادة التضخم في الولايات المتحدة، وهي التعريفات الجمركية، والعجز، والضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.



التعريفات والتضخم



وأفادت الصحيفة، بأن عدد من الناس يحذرون من أن ترامب سيرفع التضخم من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة، مشيرة إلى أن التعريفات لها تأثير تضخمي واضح، كما أن ضريبة بنسبة 10٪ على زيت الزيتون المستورد، وهذا يجعل زيت الزيتون المستورد أكثر تكلفة، ولكنه سيؤدي أيضًا إلى رفع سعر زيت الزيتون المحلي؛ لأن المنافسة السعرية من الأجانب تضاءلت، والآن تخيل القيام بذلك في جميع أنحاء الاقتصاد، سعر كل شيء يرتفع.

ووعد ترامب بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من جميع البلدان، وتعريفة بنسبة 60% على جميع البضائع الصينية، وتعريفة بنسبة 200% على جميع السيارات التي تصنعها الشركات المملوكة للصين.

وتؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، ومن الناحية الاقتصادية، فهي تمثل صدمة سلبية على العرض، وتؤدي صدمات العرض السلبية إلى خفض النمو وزيادة البطالة ودفع التضخم إلى الارتفاع، لذا، إذا كنت تهتم بالتضخم، فمن المنطقي أن تقلق بشأن هذا الأمر.

ويبدو من غير المرجح أن يتخذ ترامب الإجراءات الدراماتيكية المؤلمة اللازمة لخفض قيمة الدولار، وبالتالي فإن ارتفاع قيمة العملة يشكل قوة واحدة في الاقتصاد من شأنها أن "تقاوم" تأثيرات التعريفات الجمركية.

في الواقع، قد يكون ارتفاع قيمة الدولار في عام 2018 أحد الأسباب وراء عدم دفع التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب في فترة ولايته الأولى إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل كبير بالنسبة للأمريكيين - بنسبة 0.2٪ فقط في المجموع، وفقًا لإحدى الدراسات.

