الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فوائد فيتامين سى على البشرة

فيتامين سي
فيتامين سي

يُعد فيتامين سي من العناصر الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها لصحة الجسم بشكل عام، وللبشرة بشكل خاص؛ إذ يعتبر فيتامين سي مضادًا قويًا للأكسدة، مما يجعله عنصرًا مهمًا في الحفاظ على صحة البشرة وحمايتها من الأضرار البيئية، وذك بحسب ما ذكر في موقع “هيلث” الطبي.

فوائد فيتامين سي للبشرة:

مكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة:

 يساعد فيتامين سي في تحفيز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين الأساسي الذي يحافظ على مرونة البشرة وشبابها. مع تقدم العمر، يقل إنتاج الكولاجين في الجسم، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة. استخدام فيتامين سي يمكن أن يساهم في تقليل هذه العلامات الظاهرة للشيخوخة.

توحيد لون البشرة:

يعمل فيتامين سي على تقليل إنتاج الميلانين، الصبغة التي تتسبب في ظهور البقع الداكنة والتصبغات، ويساعد فيتامين سي في توحيد لون البشرة ومنحها مظهرًا أكثر إشراقًا ونضارة.

الحماية من أضرار الشمس:

على الرغم من أن فيتامين سي لا يعتبر بديلًا عن واقي الشمس، إلا أنه يقدم حماية إضافية للبشرة من الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية. يحمي فيتامين سي البشرة من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجية، مما يقلل من خطر الإصابة بسرطان الجلد.
التئام الجروح:

 يساعد فيتامين سي في تسريع عملية التئام الجروح، بفضل دوره في تعزيز إنتاج الكولاجين. يمكن لاستخدامه الموضعي أن يساهم في تسريع شفاء الجروح وتقليل الندبات.

ترطيب البشرة:

 يعمل فيتامين سي على تحسين احتباس الرطوبة في الجلد، مما يساعد على إبقاء البشرة ناعمة ومرطبة. يحافظ فيتامين سي على طبقة البشرة الخارجية ويمنع فقدان الماء، مما يساهم في ترطيب البشرة بشكل فعال.

كيفية استخدام فيتامين سي للبشرة: 

 

المكملات الغذائية:

يمكن الحصول على فيتامين سي من خلال تناول المكملات الغذائية، حيث يأتي على شكل أقراص أو مسحوق يمكن إضافته إلى الطعام أو الشراب. 

المصادر الطبيعية:

 يمكن الحصول على فيتامين سي من الأطعمة الغنية به مثل: الحمضيات (البرتقال، الليمون، الجريب فروت)، الفراولة، الكيوي، البابايا، والفلفل الأحمر.

المستحضرات التجميلية:

تتوفر العديد من المستحضرات التجميلية التي تحتوي على فيتامين سي بتركيزات مختلفة، مثل السيروم، الكريمات، والمستحضرات الموضعية. يُفضل استخدام هذه المنتجات في الصباح قبل تطبيق واقي الشمس للحماية الفعالة طوال اليوم.

واستخدام فيتامين سي للبشرة يعد خيارًا فعالًا وطبيعيًا لتحسين صحة الجلد ومظهره. من خلال فوائده المتعددة مثل مكافحة التجاعيد، توحيد لون البشرة، الحماية من أضرار الشمس، تسريع التئام الجروح، وترطيب البشرة، يثبت فيتامين سي أنه عنصر لا غنى عنه في روتين العناية بالبشرة اليومي. ولتحقيق أقصى استفادة، يمكن دمج فيتامين سي في النظام الغذائي واستخدام المستحضرات الموضعية التي تحتوي عليه.

لماذا يجب استخدام فيتامين سي على البشرة فيتامين سي على البشرة فيتامين سى البشرة فيتامين سي على البشرة بشكل مستمر استخدام فيتامين سي على البشرة بشكل مستمر فيتامين سي من العناصر الغذائية الأساسية

مواد متعلقة

أذكار الصباح اليوم الأحد 21-4-2024

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

كيفية تعزيز الكولاجين الطبيعي للحصول على فوائده

5 مكملات غذائية لها تأثيرات مضادة للشيخوخة

لماذا ينبغى الحرص على تناول السبانخ وماعلاقتها بأمراض القلب والسرطان؟

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

أبرزها القشرة وتساقط الشعر.. 11 علامة مهمة احترس منها حال ظهورها في جسدك

ماذا يحدث في جسمك عند الاستمرار في تناول قطعة واحدة من اللحوم؟

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

لطلاب الشهادة الإعدادية 2024.. المجموع المطلوب لدخول الثانوية العامة 2024

عصام السيد لـ"الشاهد": التعديل الوزارى لمحمد مرسى كان مخيبًا لكل التوقعات

"أبل" تزود هواتف آيفون بـ"تشات جى بى تى"

مندوب الصين: سنعمل مع الأطراف كافة لتنفيذ وقف فورى لإطلاق النار بغزة

فوائد فيتامين سى على البشرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

صور

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

الحياة تحت لهيب الشمس.. رحلة مصورة تكشف كفاح "الأيد الشقية"

محطة تل أبيب

المزيد

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة

تفكك حكومة الاحتلال.. استقالة جانتس تفتح "أبواب الجحيم" على نتنياهو

نهاية الوحدة وتزايد الانقسامات والفوضى.. ماذا تعنى استقالة جانتس من حكومة الحرب؟