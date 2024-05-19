الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"استمرار الموجة شديدة الحرارة".. الأرصاد تكشف مستجدات الطقس خلال الأيام المقبلة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الموجة شديدة الحرارة على معظم مناطق البلاد خلال غدا الإثنين، حيث يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على معظم المناطق، وسيكون حارا على السواحل الشمالية، بينما قد يكون مائلًا للحرارة ليلًا في معظم المناطق.

حالة الطقس غدا واستمرار الموجة شديدة الحرارة

وتحذر الأرصاد من التعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث من المتوقع أن يزيد ذلك من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة كما قد تشهد بعض مناطق جنوب الصعيد نشاطًا في الرياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

موعد انكسار الموجة شديدة 

وتتوقع الأرصاد استمرار هذه الأجواء والموجة شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع، داعية الجميع إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للتعامل مع الحرارة المرتفعة.

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

كما توقعت الأرصاد أنه من المتوقع نشاط في الرياح على مناطق مختلفة من القاهرة الكبرى وسيناء وجنوب البلاد، مع استمرار الأجواء الحارة في معظم المناطق خلال يوم الثلاثاء 21 مايو الجاري كما تستمر نشاط الرياح يوم الثلاثاء على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، وقد يترافق ذلك مع بعض الانخفاض في درجات الحرارة في تلك المناطق.

حالة الطقس من يوم الخميس إلى السبت 

ومع استمرار نشاط الرياح على معظم مناطق البلاد خلال هذه الفترة، تحذر الأرصاد من تأثيرات الرياح القوية على بعض المناطق، وتنصح باتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة.

نصائح لمرضى الجيوب الأنفية للحماية من تقلبات الطقس

توقعات حالة الطقس اليوم الأحد 19 مايو 2024 وغدًا الإثنين في مصر

أهم النصائح خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة

لحماية صحتك خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، يُنصح باتباع هذه الإرشادات:

تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في فترة منتصف النهار.

استخدم واقيات الشمس لحماية بشرتك.

قم بتغطية مقاعد السيارة، خاصة مقاعد الأطفال، بغطاء واقي للحماية من أشعة الشمس.

احرص على ركن سيارتك في أماكن مظللة خلال فترات الظهيرة.

اشرب كميات كافية من السوائل للحفاظ على ترطيب الجسم.

ارتدي ملابس خفيفة وفضفاضة لتسهيل التهوية وتخفيف الحرارة.

تناول وجبات خفيفة تحتوي على الفواكه والخضروات للحفاظ على التغذية الصحية.

احرص على الاستحمام بماء بارد أو دافئ لتهدئة الجسم.

استخدم المروحة أو مكيف الهواء لتخفيف الحرارة داخل المنزل.

راقب كبار السن والأطفال الصغار بشكل مستمر للتأكد من سلامتهم.

في حالة ظهور أعراض مثل جفاف الحلق، الصداع، الدوار، الغثيان، أو ارتفاع درجة الحرارة، يجب طلب المساعدة الطبية على الفور.

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