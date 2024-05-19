خادمتان وراء الجريمة.. كواليس سرقة فيلا غادة عبد الرازق بالمعادي

كشف مصدر أمني كواليس وتفاصيل سرقة فيلا الفنانة غادة عبد الرازق بمنطقة المعادي على يد خادمتين كانتا تعملان عندها.

وقال المصدر إن الخادمتين من جنسيات أفريقية كانتا تعملان داخل الفيلا منذ عدة أشهر ونظرًا إلى احتفاظ غادة عبد الرازق بمشغولاتها الذهبية والمقتنيات الثمينة داخل خزينة الفيلا إلاّ أنهما لاحظا تركها إنسيال ذهب بغرفتها وخرجت فاختمر فى ذهنهما سرقته وسرقة بعض الملابس باهظة الثمن ظنًا منهن أنها لم تنتبه لأمر السرقة.

وتمكن رجال مباحث المعادي بقيادة المقدم عيد توفيق من ضبط خادمتين كانتا تعملان داخل فيلا غادة عبدالرازق بالمعادي عقب سرقة مشغولات ذهبية وملابس.

على الفور، انتقل رجال مباحث القسم وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن خادمتين كانتا تعملان لدى الفنانة الكبيرة وراء الواقعة.

وبمناقشة المتهمتين اعترفتا بارتكابهما الواقعة وسرقتهما انسيال ذهب وبعض الإكسسوارات والملابس.

بإخطار اللواء علاء بشندي، مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي باشرت سير التحقيقات.