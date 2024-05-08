الأربعاء 08 مايو 2024
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محافظات

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بميت غمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب ٦ أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي في البحر بمعدية صهرجت الكبرى بميت غمر بالدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطه ميت غمر بإصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ملاكي في البحر.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة "نورا المتولي محمود" 42 سنة، بكسر في الذراع الأيسر، ودينا عبدالله عبدالصبور، 24 سنة، بكسر في الذراع اليمنى، وسمر السيد عبد الستار، 24 سنة، بشرخ في الجمجمة، وأحمد محمد السيد، سنتين بضيق تنفس، وآسر محمد السيد، 3 سنوات بضيق تنفس، وعبدالله عبدالصبور، 48 سنة، بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

انقلاب ملاكي معديه صهرجت الكبري ميت غمر مروان حبيب مدير أمن الدقهلية

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