الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة المنصورة الجديدة تنظم دورة تدريبية عن "الإسعافات الأولية"

جانب من الدوره التدريبيه
جانب من الدوره التدريبيه

نظمت كلية التمريض دورة تدريبية لجميع منتسبي جامعة المنصورة الجديدة، تحت عنوان الإسعافات الأولية، لجميع منتسبي جامعة المنصورة الجديدة وذلك تحت رعاية دكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وريادة دكتور هاله المرصفاوي عميدة كلية الطب، وإشراف دكتور  سعاد حسن مدير برنامج علوم التمريض، إعداد وتقديم الدكتورة ياسمين خضر.

وأوضح رئيس الجامعة، أن تلك الدورات من شأنها التعريف بمبادئ الإسعافات الأولية الأساسية التي قد تكون سببا في إنقاذ حياة شخص، والتصرف بشكل سليم وبثبات انفعالي في المواقف والحوادث والإصابات المفاجئة.

كما أشاد دكتور معوض الخولي، إلى أهمية الأنشطة الطلابية جانبًا إلي جنب في سير العملية التعليمية وأشاد سيادته بمعرض الأنشطة الطلابية الخاص بالفصل الدراسي الثاني وأداء الطلاب المميز علي المستوي العلمي والمهني.

كما أشارت دكتور هالة المرصفاوي، إلى أهمية الدورة التدريبية الخاصه بالاسعافات الأوليه حيث ألقت سيادتها الضوء علي أهمية دور التمريض في رعاية المرضي وما يتكبدوه من مسؤوليه تجاه المرضي ورعايتهم وتوفير رعايه صحيه علي مستوي عالي من الجودة.

كما قدمت دكتور سعاد حسن، التهنئة لجموع التمريض في مصر بمناسبة اليوم العالمي للتمريض يوم الأحد القادم الموافق ١٢ مايو وأكدت علي أهمية ومكانة التمريض ودوره الفعال في رعاية المرضي علي كافة المستويات.

وتناولت الدورة التدريبية محاضرة علمية لشرح المباديء الأولية  لإسعاف الحالات المصابة بالنزف، والكسور والصدمات، وذلك تمهيدا لبدء الدورات الكاملة في الإصابات المختلفة، وشهدت الدورة حضورا كثيفا من جميع منتسبي جامعة المنصورة الجديدة، فقد تجاوز عدد المسجلين بالدورة 317 من مختلف كليات الجامعة.

وفي ختام فاعليات الدورة قدم رئيس الجامعة الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذه الدورات التدريبية العملية بكلية التمريض.

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كلية التمريض دورة تدريبية جامعة المنصورة الجديدة المنصورة معوض الخولي

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