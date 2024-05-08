الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وفاة مُعلمة خلال اليوم الدراسى بمدرسة برهمتوش فى الدقهلية

جثه - أرشيفية
جثه - أرشيفية

لفظت مُعلمة لغة إنجليزية أنفاسها الأخيرة اليوم الأربعاء، بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء عملها بمدرسة برهمتوش التابعة للإدارة التعليمية بالسنبلاوين، في محافظة الدقهلية.

ونعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، وفاة منى زينهم محمد العدل، معلم خبير اللغة الإنجليزية، أثناء العمل.

وتقدم ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وأحمد والي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بخالص العزاء لأسرة الأستاذة منى زينهم محمد العدل، معلم خبير اللغة الإنجليزية، التي وافتها المنية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك أثناء قيامها بعملها اليوم بمدرسة برهمتوش الابتدائية التابعة لإدارة السنبلاوين، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

م علمة لغة إنجليزية هبوط حاد في الدورة الدموية السنبلاوين الدقهلية مدرسة برهمتوش

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