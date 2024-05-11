السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كسر بالعمود الفقرى.. إصابات خطيرة لشاب سقط من أعلى منزل بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

سقط شاب فى العقد الثانى من عمره من الدور الرابع من أعلى منزل تحت الإنشاء بمدينة المنصورة، حيث اختل توازنه خلال عمله، ونتج عن ذلك إصابته بإصابات خطيرة، ونقل لمستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بسقوط شاب من أعلى سقف الدور الرابع بمنزل تحت الإنشاء، حيث اختل توازنه خلال صبة السقف بمنطقة الجامعة بالقرب من صينية ميت خميس.

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المصاب يدعى عيد محمد عيد، 17 عامًا، مقيم قرية البيضاء بتمى الأمديد.

نقل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم، وتبين إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف داخلى بالصدر وكسر بالعمود الفقرى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

تفاصيل العثور على جثة طالب بها طلق نارى بمحافظة الدقهلية

كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية على جثمان طالب في العقد الثاني من عمره، به طلق ناري في الوجه، داخل منزل بقرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر، وجرى نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بسماع دوي طلق ناري من داخل منزل بقرية برمبال القديمة دائرة المركز، ووجود قتيل.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطالب يدعى محمد مجاهد عبدالهادي خليل، في المرحلة الثانوية، وبه طلق ناري في الوجه، ودلت التحريات الأولية على أن المجني عليه كان في منزل صديقه بالقرية، وأثناء لهوهما ببندقية خرطوش خرجت طلقة بالخطأ أصابت القتيل في وجهه، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالإصابة.

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر، وألقت قوات الأمن القبض على صديق القتيل، وجارٍ استجوابه ومعرفة ملابسات الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

المنصورة مستشفي المنصوره الدولى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية الدقهلية

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