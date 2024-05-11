رفع 660 طن مخلفات بشوارع الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والأتربة والتجميل والتشجير والتجميل بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات وعمَّال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة ومركز طلخا.

وأوضح"مختار" أنه تم رفع 530 طن مخلفات بلدية، و70 طن أتربة، و60 طن مخلفات صلبة وناتج تقليم أشجار بحملة النظافة من الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج وعلى الطرق بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

حملات نظافة مكبرة

من جهته، أوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أنه تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية المشاركة بالحملة من شرق وغرب المدينة ومركز المنصورة حيث تم ري المساحات الخضراء المفتوحة بشارع الجيش والحدائق العامة وتقليم أشجار وتهذيب الحشائش بشارع سعد زغلول وعروس النيل وشجرة الدر وقناة السويس وحدائق منطقة المجزر.

وتم تشغيل المنسيات بشارع الجيش والجمهورية وعبدالسلام عارف، وقناة السويس، وتم رفع كفاءة النظافة العامة بالمحاور والطرق السريعة مداخل مدينة المنصورة وغسل الأرصفة بشارع أحمد ماهر، وعبد السلام عارف، والجيش.

واستمرت أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بشوارع المشاية والجمهورية وعبد السلام عارف، وأحمد ماهر، وجيهان وحي الجامعة وشوارع بوابة توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشوارع الجلاء ومحمد فتحي وسوق ستوتة وسكة سندوب ومنطقة سندوب والمجزر والترعة وآداب وشوارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكة الجديدة والسكة القديمة ومشعل والنخلة والثانوية والمدير والبدالة والدراسات وعبده معروف وقناة السويس وسعد زغلول وشوارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر للبدماص وعزبة عقل وعزبة الشال والثلاجة وأسفل كوبري سندوب وأسفل كوبري الجامعة وشوارع محمود شاهين والخلطة الأسفلتية والسيد سليم ونطاق مركز المنصورة.

وأكد المحافظ المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولًا بأول.