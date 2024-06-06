سهرة حمراء انتهت بكارثة.. مسجل الخليفة ينتقم من عشيقته بطريقة صادمة

أدلى مسجل خطر انتقم من عشيقته انتقاما بشعا، باعترافات تفصيلية لجريمته بعد العثور على جثة المجني عليها عارية داخل شقته وجسدها ممزق نتيجة تعذيبها بمنطقة الخليفة.

وقال المتهم إنه تعرف على المجني عليها منذ عدة أشهر وكانت تتردد عليه في شقته لقضاء سهرات حمراء، وأوهمته بحبها له حتى اكتشف عن طريق الصدفة أنه ليس الرجل الوحيد الذي تتردد عليه وتدعي وجود علاقة حب بينهما.

وأضاف المتهم أنه قرر الانتقام لرجولته التي أهانتها عشيقته بإقامة علاقات جنسية مع رجال آخرين وخيانته، فاستدعاها والتقته كالعادة، وفي أثناء ممارستهما الرذيلة بدأ في التعدي عليها بالضرب وسحل جسدها ثم انهال عليها ضربا بعصا خشبية وسلاح أبيض سبب لها جروحا وإصابات حتى فارقت الحياة.

واستكمل المتهم قائلا إنه ترك جثتها عارية وفر هاربا واختبأ لدى أحد أصدقائه حتى ألقي القبض عليه.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية على جثة عشرينية مسجاة على ظهرها دون ملابس ومتوفاة داخل شقة سكنية بمنطقة الخليفة، وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الخليفة بلاغًا بالعثور على جثة فتاة عشرينية نائمة على ظهرها دون ملابس ومتوفاة داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات الأولية تبين مصرع فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، وعُثر على جثتها عارية دون ملابس داخل شقة سكنية بمنقطة الخليفة، بالإضافة إلى وجود كدمات في الوجه والجسم وبها 13 جرحًا قطعيًا في مناطق مختلفة بالجسم.

بالفحص تبين أن وراء الجريمة شخصًا له معلومات جنائية سوابق، وأن المجني عليها دائمة التردد عليه بالشقة مسرح الجريمة، لوجود علاقة غير شرعية بينهما، وكشف المتهم إقامة المجني عليها لعلاقات شرعية مع مجوعة أشخاص آخرين، وقرر الانتقام منها وضربها بعصابة خشبية محدثًا بها الإصابات المذكورة، وتمكن رجال الأمن من ضبطه.