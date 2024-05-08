إصابة مواطن صدمته سيارة مسرعة أثناء فحص سيارته على طريق المنصورة

أصيب مواطن في محافظة الدقهلية، بإصابات بالغة وكسر بالعمود الفقري ونزيف بالمخ بعدما صدمته سيارة مسرعة علي طريق المنصورة الدائري أثناء توقفه علي الطريق لفحص سيارته المتعطلة، وجري نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم وتمت إعادة فتح الطريق بعد تعطله.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بأحد السيارات المتوقفة على طريق المنصورة الدائري ووجود شخص مصاب.

وانتقلت علي الفور سيارة الإسعاف وضباط مباحث قسم اول المنصورة الي مكان البلاغ.

وبالفحص تبين تصادم سيارة بشخص تعطلت سيارته وأثناء فحصها صدمته سيارة وصدمت سيارته المعطلة وتبين أن سيارته ماركة مرسيدس وتحمل أرقام “د. ط. ي 6453” ويدعى أيمن السيد السيد، 55 عامًا، ومقيم بمنطقة عزبة عقل بالمنصورة وتبين إصابته بكسر بالعمود الفقري ونزيف بالمخ.

وجرى نقل المصاب الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.