اليوم 238 للعدوان.. الاحتلال يواصل مجازره المروعة في كل مناطق غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ238، العدوان الوحشي على قطاع غزة، حيث يستمر في ارتكاب المجازر عبر قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، وكذلك شن الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

خروج جميع المستشفيات والمراكز الطبية في رفح عن الخدمة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات الماضية، المجازر المروعة ضد عائلات القطاع عبر شن غارات مكثفة وعنيفة وعشوائية على أحياء واسعة في رفح جنوبا ومخيمات النصيرات والبريج وجباليا ومناطق أخرى وسط وشمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، مع استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، في هذا الشأن.

وأكدت وسائل الإعلام أن جميع المستشفيات والمراكز الطبية في رفح خرجت عن الخدمة نتيجة نقص المواد الطبية واستمرار الغارات والقصف المدفعي عليها.

ارتفاع حصيلة العدوان إلى 36224 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 53 شهيدًا و357 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة الضحايا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 36224 شهيدًا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و81777 مصابًا، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط منع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

أبرز التطورات على الأرض في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية