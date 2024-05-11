السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تفاصيل العثور على جثة طالب بها طلق نارى بمحافظة الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، على جثمان طالب في العقد الثاني من عمره، به طلق ناري في الوجه، داخل منزل بقرية برمبال القديمة التابعة لمركز منية النصر، وجرى نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

 

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بسماع دوي طلق ناري من داخل منزل بقرية برمبال القديمة دائرة المركز، ووجود قتيل.

 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لطالب يدعى محمد مجاهد عبد الهادي خليل، في المرحلة الثانوية، وبه طلق ناري في الوجه، ودلت التحريات الأولية على أن المجني عليه كان في منزل صديقه بالقرية، وأثناء لهوهما ببندقية خرطوش خرجت طلقة بالخطأ أصابت القتيل في وجهه، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالإصابة.

 

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى منية النصر، وألقت قوات الأمن القبض على صديق القتيل، وجار استجوابه ومعرفة ملابسات الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

الأجهزة الأمنية الدقهلية جثمان طالب منية النصر قرية برمبال القديمة

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