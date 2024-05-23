سعر الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

انخفاض جديد يشهده سعر الذهب في مصر خلال معاملات اليوم الخميس رغم الارتفاع الملحوظ في السعر العالمي للذهب.

نرصد في التقرير التالي آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23 مايو 2024 بالجنيه المصري والدولار بعد أن انخفض من جديد في معاملات سوق الصاغة.

سعر الذهب في مصر 2024

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24

3611.5 جنيه للبيع

3588.5 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 22

3310.5 جنيه للبيع

3289.5 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21

3160 جنيها للبيع

3140 جنيها للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18

2708.5 جنيه للبيع

2691.5 جنيه للشراء

سعر الذهب للبيع والشراء في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 14

2106.75 جنيه للبيع

2093.25 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 12

1805.75 جنيه للبيع

1794.25 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 9

1354.25 جنيه للبيع

1345.75 جنيه للشراء

سعر جنيه ذهب اليوم في مصر

25280 جنيها للبيع

25120 جنيها للشراء

سعر الذهب بالدولار

وارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل سعر الاونصة للبيع 2391 دولارا أمريكيا أما للشراء سجل 2390 دولارا أمريكيا.

سعر الذهب بي تي سي BTC

سجل سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

20235 جنيها

سجل سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

14060 جنيها

سجل سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC

20060 جنيها

سجل سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC

28295 جنيها