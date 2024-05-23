سعر الذهب اليوم الخميس 23 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار
انخفاض جديد يشهده سعر الذهب في مصر خلال معاملات اليوم الخميس رغم الارتفاع الملحوظ في السعر العالمي للذهب.
نرصد في التقرير التالي آخر تحديث لسعر الذهب في مصر اليوم الخميس 23 مايو 2024 بالجنيه المصري والدولار بعد أن انخفض من جديد في معاملات سوق الصاغة.
سعر الذهب في مصر 2024
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 24
3611.5 جنيه للبيع
3588.5 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 22
3310.5 جنيه للبيع
3289.5 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21
3160 جنيها للبيع
3140 جنيها للشراء
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18
2708.5 جنيه للبيع
2691.5 جنيه للشراء
سعر الذهب للبيع والشراء في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 14
2106.75 جنيه للبيع
2093.25 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 12
1805.75 جنيه للبيع
1794.25 جنيه للشراء
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 9
1354.25 جنيه للبيع
1345.75 جنيه للشراء
سعر جنيه ذهب اليوم في مصر
25280 جنيها للبيع
25120 جنيها للشراء
سعر الذهب بالدولار
وارتفع سعر الذهب العالمي ليسجل سعر الاونصة للبيع 2391 دولارا أمريكيا أما للشراء سجل 2390 دولارا أمريكيا.
سعر الذهب بي تي سي BTC
سجل سعر سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
20235 جنيها
سجل سعر نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
14060 جنيها
سجل سعر ملعقة ذهب عيار 24 من بي تي سي BTC
20060 جنيها
سجل سعر جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي BTC
28295 جنيها