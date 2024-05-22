ارتفاع صافي التدفقات النقدية لصناديق الذهب لـ15.9 طن

تشهد أسعار أونصة الذهب تراجعًا لليوم الثاني على التوالي، لكن تظل التداولات في نطاق محدد في ظل بحث الأسواق عن حافز جديد لحركة الذهب، ويحدث هذا اليوم مع صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يجذب انتباه الأسواق.

وانخفض سعر أونصة الذهب اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أدنى مستوى عند 2410 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2421 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2416 دولار للأونصة.

التداولات الضعيفة الحالية لأسعار الذهب تأتي بعد أن ارتفع مطلع هذا الأسبوع وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2450 دولار للأونصة، قبل أن يبدأ في التراجع من هذا المستوى بسبب عمليات البيع لجني الأرباح ولتجميع الزخم الكافي للعودة للارتفاع من جديد.

وتبقى أسعار الذهب فوق المستوى 2400 دولار للأونصة حيث يترقب المستثمرون محضر الاجتماع الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات جديدة بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية.

وأبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة خلال اجتماعه الأخير، بينما لا يزال رئيس البنك جيروم باول يشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة في 2024 وسينتظر المتداولون لمعرفة ما إذا كان هذا هو الحال بين باقي أعضاء البنك الفيدرالي خاصة بعد العديد من التصريحات الأخيرة لهم التي تشير إلى رغبتهم في بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

وحذر عدد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع من أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الثقة في انخفاض التضخم، قبل أن يتمكن من البدء في خفض أسعار الفائدة، وقد دعمت تعليقاتهم الدولار الأمريكي لتستقر تداولاته ويتوقف عن الهبوط ليضغط بالسلب على معظم الأصول عالية المخاطر وغير ذات العوائد مثل الذهب.

ويضع المتداولون حاليًا احتمال بنسبة 60% لخفض سعر الفائدة بحلول شهر سبتمبر واحتمال آخر بنسبة تتخطى 70% لخفض الفائدة في نوفمبر. ويعد بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت أمر سلبي بالنسبة لأسعار الذهب وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه بالمقارنة مع الاستثمار في السندات الحكومية.

من جهة أخرى، تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق وسط دلائل قليلة على تدهور الظروف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعد مقتل الرئيس الإيراني في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، وهو أحد الأسباب التي ساعدت على تراجع الذهب بعد تسجيل قمته السعرية مطلع هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة الذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 مايو ارتفاع عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 5498 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 569 عقد.

في نفس الوقت، ارتفعت عقود الشراء من قبل الشركات الكبيرة بمقدار 8684 عقدًا، مقارنة مع التقرير السابق، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 13528 عقدًا.

التقرير يوضح أن الطلب على المضاربة في الذهب سواء من قبل المضاربين الأفراد أو المؤسسات يشهد ارتفاع سواء في الشراء أو البيع، الأمر الذي يعكس عودة الطلب إلى الارتفاع على الذهب بشكل عام وتحول المستثمرين إلى سوق الذهب من جديد.

وكشف تحليل جولد بيليون أن السبب الرئيسي وراء تزايد الطلب على المضاربة على الذهب هو عودة التوترات الجيوسياسية، وبحث المستثمرين عن ملاذ آمن مناسب خاصة مع توقعات بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

من جانب آخر أعلن مجلس الذهب العالمي تسجيل صافي التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب ارتفاع خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو بمقدار 15.9 طن ذهب وهو أعلى معدل أسبوعي للتدفقات النقدية للصناديق منذ الأسبوع المنتهي في 27 أكتوبر 2023 عندما سجل 28.2 طن.

الزيادة في التدفقات النقدية جاءت بقيادة صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية التي أضافت ما قيمته 10.3 طن ذهب، إضافة إلى الصناديق الأوروبية التي أضافت 5 طن ذهب وهو أول إضافة إيجابية لصناديق الاستثمار الأوروبية منذ 7 أسابيع.

وتدل هذه العوامل على ارتفاع الطلب على الذهب بشكل كبير وهو السبب وراء ارتفاع الأسعار بالرغم من التوقعات بإمكانية بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

أسعار الذهب في مصر

تشهد أسعار الذهب في مصر استقرار بالأسواق بفعل استقرار سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية بالإضافة إلى تذبذب سعر الذهب العالمي بشكل يميل إلى التراجع قبل صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي اليوم.

وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند المستوى 3170 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 3170 جنيه للجرام وذلك بعد أن انخفض السعر خلال جلسة الأمس بمقدار 10 جنيهات ليغلق عند المستوى 3165 جنيه للجرام بعد ان افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3175 جنيه للجرام.

الفترة الأخيرة تشهد ارتباط كبير بيع سعر الذهب المحلي والسعر العالمي وذلك في ظل استقرار عوامل التسعير الأخرى مثل الطلب وتسعير الذهب بالدولار في السوق الرسمي، أيضا اختفاء المضاربات على أسعار الذهب حققت استقرار كبير في حركة سعر الذهب في السوق.

وبشكل عام يشهد الطلب على الذهب تراجع خلال الفترة الحالية خاصة الطلب على الاستثمار في الذهب والذي يظهر بوضوح في تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، ليصبح الطلب حاليًا متركز على المشغولات الذهبية.

الطلب على المشغولات الذهبية يشهد تذبذب بسبب طبيعته الموسمية ونتيجة لهذا فإن ضعف الطلب المحلي على الذهب دفع التجار إلى التركيز أكثر على عمليات التصدير في محاولة لتعويض ضعف المبيعات المحلية.

وقام البنك المركزي المصري بسحب فائض من السيولة النقدية لدى 31 بنك هذا الأسبوع بقيمة تصل إلى 872.55 مليار جنيه بعائد 27.75%، في العطاء الخامس للسوق المفتوح منذ تعديل آلية قبول عطاءات البنوك.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع قرار البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، مع توقعات بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة. حيث يحاول البنك المركزي التركيز حاليًا على خفض معدلات التضخم وهو ما تحقق بالفعل خلال الأشهر القليلة الماضية.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

شهد سعر أونصة الذهب العالمي تراجع خلال تداولات اليوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي وذلك في ظل عمليات تصحيح طفيفة لسعر الذهب بعد تسجيله قمة تاريخية مطلع هذا الأسبوع، بينما تترقب الأسواق اليوم صدور محضر اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي لمعرفة آراء أعضاء البنك في مستقبل أسعار الفائدة في ظل معدلات التضخم الحالية.

يشهد سعر الذهب المحلي تذبذب يميل إلى الهبوط متأثرًا بتحركات سعر أونصة الذهب العالمي، بينما شهد سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية استقرار ليتوقف عن التراجع الأمر الذي أعطى زاد من تأثر سعر الذهب المحلي بتحركات السعر العالمي.

شهد سعر أونصة الذهب العالمي تذبذب حول المستوى 2417 دولار للأونصة، مع استمرار ميل التداولات إلى الهبوط منذ تسجيل قمة تاريخية عند 2450 دولار للأونصة، وقد يستمر هذا التراجع إلى المستوى 2400 دولار للأونصة بهدف جمع الزخم الكافي لعودة السعر إلى الصعود واستهداف قمته السعرية الأخيرة.

أما عن السعر المحلي:

استقر سعر الذهب المحلي عيار 21 في التداول تحت المستوى 3200 جنيه للجرام منذ جلسة الأمس، وذلك في ظل تراجع السعر العالمي بشكل محدود وقد سجل الذهب أدنى مستوى حاليًا عند 3165 دولار للأونصة ليستمر في التذبذب حول هذه المستويات.