الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الغرف التجارية: وفرة السلع فى الأسواق بعد استقرار الدولار

علاء عز
علاء عز

كشف علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن استقرار الدولار في مصر في الوقت الحالي تسبب في حالة من الاستقرار في السوق على مستوى السلع الغذائية كاملة.

وأضاف عز، لـ"الدستور" أنه من المتوقع أن يستمر استقرار أسعار السلع الغذائية فترة طويلة دون تغيرات بعد موجة الانخفاض الأخيرة التي شهدها السوق بعد مبادرات الحكومة التي نفذتها مؤخرًا بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وإعادة توازن السوق المصرية مرة أخرى.

وأكد عز أن السوق تشهد حالة من الاعتدال في جميع السلع الغذائية وخاصة السلع الاستراتيجية التي تراجعت بنسبة من 20% وحتى 40% في بعض السلع كالزيت.

وفرة السلع واستقرار الأسعار

وأشار إلى استقرار أسعار السلع، وخاصة السكر الذي أصبح متوفرًا في جميع المحلات بسعر من 27 حتى 35 جنيهًا كحدٍ أقصي.

ولفت عز إلى أن هناك وفرة واضحة لكل السلع بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وبدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات.

وتابع أن نسب التضخم في مصر تشير إلى التراجع وهو ما يؤكد عدم ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وتشهد أسعار السلع الغذائية حالة من الاستقرار خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السيطرة على السوق والقضاء على السوق السوداء بالكامل وعودة الاستيراد للسلع والمواد الخام  بالسعر الرسمي.

كان اتحاد الغرف التجارية قد أعلن في بيان رسمي سابق، أن استمرار انخفاض أسعار الجملة لكل السلع الأساسية والذي تجاوز 40% في القمح و30% في الدقيق و40% في زيت الصويا والعباد (وارد دول البحر الأسود) و28% في زيت الأولين والذرة (لارتفاع تكاليف الشحن والتأمين) و35% في الذرة، وأعاد هذا الانخفاض الأسعار الحالية إلى أسعار فبراير 2023، وبدا يظهر الانخفاض تدريجيًا في أسعار التجزئة.

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