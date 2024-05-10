خريطة بأرخص أماكن بيع الملابس.. عضو الغرف التجارية لـ"الدستور": الأعياد والأوكازيون أهم أسباب استقرار الأسعار

قالت سماح هيكل عضو شعبة الملابس بالغرف التجارية، إن نسبة مبيعات الملابس في الوقت الحالي جيدة، خاصة أنها فترة الأعياد التي بدأت بعيد الفطر وتشهد حاليًا احتفالات الأقباط بأعياد القيامة المجيدة، وهو ما ساهم في ارتفاع نسب المبيعات.

وأضافت “هيكل” أن قرار مد فترة الأوكازيون الشتوي إلى 21 مارس، كان له دور في ارتفاع نسب المبيعات تزامنا مع حلول عيد الأم وقتها.

وقدمت لـ"الدستور" خريطة بأرخص أماكن بيع الملابس في مصر للراغبين في التجارة والبيع بالجملة والشراء بكميات كبيرة للعرائس.

وإلى نص الحوار..

- بدايًة حدثينا عن نسب مبيعات سوق الملابس في مصر؟

سوق الملابس يُعد سوقًا موسميًا.. فهو دائمًا يرتبط باحتفالات المصريين وخاصًة في المناسبات الدينية كـ عيد الفطر للمسلمين وأعياد القيامة للمسيحيين، وفيها يشهد القطاع انتعاشه قويه بدء من النصف الثاني من شهر رمضان المبارك حيث تزامن موسم الاعياد المصريين مع بدايه الموسم الصيفي.

كما انتعشت مبيعات الملابس بعد مد فترة الأوكازيون الشتوي إلى 21 مارس (عيد الام) حيث ان الملابس خلال تلك الفتره تُعد ارخص بالمقارنة بالسلع الاخري.

ومنذ عده أيام، عاد قطاع الملابس لينتعش من جديد مع زياده الموجه الحاره وقرب موعد عيد القيامه للاخوه المسيحيين.

- هل يوجد انخفاض في أسعار الملابس ؟

الاسعار في حاله من الاستقرار والتي تشجع المستهلك علي الشراء نظرًا لتفاوت الخامات المستخدمه والاسعار.

- ماذا عن أرخص أماكن بيع الملابس في مصر؟

أرخص أماكن بيع الملابس في مصر تشمل “منطقه العتبه والموسكي والمناطق التجاريه التي تتوسط المناطق الحيويه الشعبيه”.

- ماهي نصائحك لشراء الملابس ؟

نصيحتي للمواطنين خلال شراء الملابس هي البحث في محلات متنوعة وموثوقة لضمان حق المستهلك في حاله حدوث أي مشكلة في المنتج.

- ما حجم استهلاك المصريين من الملابس سنويا ؟

حجم الاستهلاك لا يمكن قياسه لاختلاف الفئات والثقافه واختلاف الأنواع التي يفضلها المستهلك.

- ما أهم الدول المستوردة للملابس المصرية؟

ابرز الدول الولايات المتحده الامريكيه ويليها الدول الأوروبية وأخيرا الدول العربيه وكذلك الدول الافريقيه

- هل استطاعنا مؤخرًا فتح أسواق جديدة لتصدير الملابس المصرية؟

كان قرار جنوب أفريقيا بتطبيق الإعفاء الجمركي على جميع الواردات من مصر من 31 يناير 2024 التزاما باتفاقية التجارة القارية له أثر فعال في التوسع والانتشار لدول اخري في القاره الافريقيه.