تغيرات في أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم.. اعرف السبب

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف في الأسواق المحلية خلال تعاملات، اليوم، وسط تماسك الذهب بالبورصة العالمية عقب التصريحات المتشددة من أعضاء الفيدرالي الأمريكي حول مصير أسعار الفائدة في حين تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

10 جنيهات ارتفاع أسعار الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3175 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 21 دولارًا، لتسجل 2414 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب (عيار 24) 3629 جنيهًا، فيما سجل (عيار 18) 2721 جنيهًا، وعيار 14 نحو 2117 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25400 جنيه.