4 قوافل طبية مجانية للقرى الأكثر احتياجًا بنطاق الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، خطة مديرية الصحة بالدقهلية لتنفيذ 4 قوافل طبية علاجية للقرى الأكثر احتياجا خلال شهر مايو الجاري بنطاق المحافظة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بهذه القرى وصرف العلاج لهم بالمجان.

وجاءت موافقة "مختار" بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور شريف مكين من وزارة الصحة بالدقهلية بشأن خطة القوافل الطبية خلال الشهر الجاري.

وأوضح وكيل الوزارة أن تنفيذ خطة القوافل خلال هذا الشهر تشمل قرية أم الرزق بمركز شربين، وقرية جاليا الأولى بمركز بلقاس، وقرية ميت العز بمركز ميت غمر، وقرية بصار بمركز بلقاس، وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة الواحدة يتم تنفيذها على مدار يومي الإثنين والثلاثاء أسبوعيا، بداية من الأسبوع الأول من شهر مايو لتغطية الخدمة للمترددين عليها من أبناء القرية والقرى المجاورة. ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بضرورة إدراج كل القرى الاكثر احتياجا على التوالى بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية لمواطنيها.

وأشار المحافظ إلى أن منظومة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة لتستهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا فى أماكنهم تخفيفا للعبء عنهم.

وأكد "مختار" أن هناك اهتماما بالغا بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظة فى إطار الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة.

محافظ الدقهلية: ضبط ٢٤٢ مخالفة تموينية متنوعة فى ١٠ مراكز

وأكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كل انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين أسفرت عن تحرير 242 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 10 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن ميت غمر وتمي الأمديد وجمصة وطلخا والمنزلة وبلقاس وأجا ودكرنس ومنية النصر والمنصورة وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية بالمراكز.