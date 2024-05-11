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محمد الباز

محافظات

5 مصابين سقطوا من أعلى سيارة على الطريق بالدقهلية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

سقط 5 أشخاص من أعلى سيارة ربع نقل كانوا يستقلونها على كوبرى طنامل بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، ونتج عن ذلك إصابتهم بإصابات متفرقة، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مركز شرطة أجا بسقوط عدد من الأشخاص من صندوق سيارة ربع نقل أعلى كوبري طنامل التابع للمركز.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيَّن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى أجا لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطِرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

كوبري طنامل اجا الدقهلية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية

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