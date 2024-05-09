الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 242 مخالفة تموينية متنوعة فى 10 مراكز بالدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بأي تلاعب خاصة في الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز، ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

تفاصيل الحملة

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن.

وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري، والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، أسفرت عن تحرير 242 محضرا بالمخالفات بنطاق 10 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن ميت غمر وتمي الامديد وجمصه وطلخا والمنزلة وبلقاس وأجا ودكرنس ومنية النصر والمنصورة وقرر محافظ الدقهلية إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها. 

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.

المرور على 450 مخبزا للتأكد من انتظام العمل وجودة الخبز

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور على 450 مخبزا على مدار 3 أيام للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وأيضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

 كما تم المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين .

 أبرز المخالفات التي تم ضبطها

وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر  مخالفات نقص وزن وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وأيضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية ضبط الاسعار منع الغش التجاري

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