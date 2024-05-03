مات على يد "الممرضة" و"الميكانيكى".. الأمن يكشف ملابسات مشاجرة المقطم

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص خلال مشاجرة بمنطقة المقطم وضبط مرتكبيها.

وتبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (عامل "توفى بإصابته بجرح طعنى نافذ")، طرف ثان (ممرضة، ميكانيكى) جميعهم مقيمون بدائرة القسم، لحدوث مشادة كلامية بينهم على إثر خلافات سابقة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض، مما نتج عنها إصابة الأول ووفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم فى الواقعة واعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.