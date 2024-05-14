الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الحكومة تنحاز للمواطن فى تسعير قيمة المتر للتصالح على مخالفات البناء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شدد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة متابعة سير العمل في مركز البنية المعلوماتية المكانية، ومراجعة شهادات البيانات الخاصة بالتصالح التي تشمل اسم صاحب الشأن، والرقم القومي، وبيانات العقار والإحداثيات، وكروكي، وصورا فوتوغرافية وصورا فضائية بالموقع؛ لتحديد مدى خضوع المبني أو المنشآت للتصالح من حيث زمن البناء، خلال الفترة الزمنية التي حددها القانون من عدمه.

آليات للتسعير

وأضاف أنه تم تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية من ديوان عام المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن، على بنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات لسرعة إنهاء ملفات التصالح.

وأشار إلى وضع آليات تسعير قيمة المتر وفق معايير وضوابط واضحة ومحددة بشكل دقيق، والالتزام بالنسبة المقررة والواردة بالقانون، مع مراعاة التفاوت بين المناطق والأماكن من حيث نوعية الخدمات وتوافرها والمستوى العمراني والحضاري والمقومات التي تختلف من موقع لآخر، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة من ناحية، والتيسير على المواطنين من ناحية أخرى.

ولفت إلى أن كل المبالغ التي سيتم تحصيلها من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود بالنفع على مواطني المحافظات مرة أخري، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحى وتحسين مياه الشرب.

وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين وتجنيب العقوبات التي ينص عليها القانون والحفاظ على الثروة الشخصية للمواطنين من العقارات والوحدات السكنية ورفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وأشار إلى ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح، وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، مع نشر اللوحات الإرشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الإجراءات التي يقوم المواطن باتباعها عند التقدم للتصالح، ما يسهم في تسلم الطلبات دون مشقة أو تعنت لإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

هشام آمنة سير العمل ي مركز البنية المعلوماتية الوحدات المحلية رؤساء الوحدات المحلية المراكز التكنولوجية لفات التصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي صاحب الشأن

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