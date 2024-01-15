مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة الثالثة على dmc

حقق مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني نجاحا كبيرا منذ انطلاق أولى حلقاته اول أمس السبت، واستطاع الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد ان يستحوذ على اهتمام الجمهور وذلك لتصاعد الأحداث بشكل كبير.

مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

واحتل مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني من بطولة شيرين رضا وصبري فواز المركز الثاني في قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT.

كما تصدر المسلسل قائمة الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ملخص الحلقة الثانية من مسلسل وبينا ميعاد 2

وتشهد الحلقة الثالثة من مسلسل وبينا ميعاد أحداث مثيرة بعد أن قرر حسن ونادية تغريم أولادهم ثمن تصليح السيارة التي تهشمت تماما عقب تعرضهم لحادث سير بالخصم من مصروفهم اليومي ومرتباتهم وقوبل هذا القرار بالرفض من الأبناء.

و يتصالح حسن مع الشاب الذي صدمه مراد بالسيارة، حيث تنازل الشاب عن المحضر مقابل 50 ألف جنيه.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد

يعرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عبر شاشة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثالثة عصر اليوم التالي.

بينما يعرض على شاشة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرًا، ويعاد للمرة الثانية الساعة الثانية عشرة ظهرًا اليوم التالي، وذلك بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

ويستعرض مسلسل "وبينا ميعاد" تفاصيل الحياة ومشكلاتها وأزمات تربية الأبناء في الطبقة المتوسطة، من خلال البيوت وأماكن العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.

وكان قد حقق الجزء الأول من مسلسل وبينا ميعاد، نجاحا كبيرا وقت عرضه في ديسمبر 2022، ونال إعجاب الجماهير، وتصدر محرك البحث العالمي جوجل، وكان حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي بسبب أحداثه المثيرة والمشوقة والعائلية طوال فترة عرضه خاصة أنه كان يناقش العديد من القضايا الاجتماعية وكان مناسب لجميع الفئات العمرية.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد 2

مسلسل وبينا ميعاد بطولة كل من شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.