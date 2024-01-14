بدأت أول حلقاته.. مواعيد وقنوات عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

تصدر البحث عن مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني محرك البحث جوجل منذ الإعلان عن طرحه لا سيما مع تعلق الألاف مع قصته الاجتماعي التي تعيد قصة فيلم "عالم عيال عيال" الكلاسيكي للأذهان، وقد انطلقت أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل «وبينا ميعاد2»، بطولة كل من صبري فواز، شيرين رضا، مساء أمس السبت الموافق 13 يناير على قناة dmc.

قصة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

يتناول مسلسل وبينا ميعاد قصة عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن صبري فواز الذي فقد زوجته وتركت له 4 أولاد، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها وترك لها 4 بنات، تربى أولاد حسن على الديمقراطية بينما تربت البنات على الكبت والديكتاتورية. تحاول البنات التمرد على سيطرة والدتهن لكنها تبقى تراقبهن بحذر شديد خوفًا عليهن، وفي نهاية الجزء الأول ترابطت العائلتين بشكل مختلف ولكن هذه المرة عن طريق الأبناء.

ملخص الحلقة الأولى من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

وبدأت الحلقة الأولى من "وبينا ميعاد 2" حيث انتهى الموسم الأول، حيث اجتمع جميع أبطال المسلسل في إحدى الأماكن لمشاهدة أول تجربة تمثيلية لهند، التي قدمت دورها الفنانة الشابة أميرة أديب، التي جسدت الشخصية بعدما اعتذرت عنها داليا شوقي، ونجحت هند في تجربتها الأولى، وقررت الأسرة الخروج من أجل الاحتفال بها، وتحديدًا الفنان صبري فواز الذي أخبرها أنه سعيد من أجلها، ثم ظهرت أميرة أديب في المشهد الأول وهي تنتحر في المسلسل.

فريق عمل مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

أبطال وبينا ميعاد مسلسل «وبينا ميعاد» من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمى، وهيدى كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادى ويوسف الكدوانى، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر والعديد من الوجوه الجديدة وتأليف وإخراج هاني كمال.

مواعيد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

يتم عرض مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني على قناة "dmc" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتكون الإعادة الأولى في الساعة الواحدة صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 12:30 ظهرًا.

أما عرض الجزء الثاني من المسلسل عبر شاشة dmc دراما فيكون من يوم الأحد إلى الخميس، حيث يتم عرضه لأول مرة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الأولى في الساعة التاسعة صباحًا يوم اليوم التالي، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5 مساءً.

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