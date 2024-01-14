الأكثر تداولا.. موعد مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني حلقة 2

يحظى مسلسل “وبينا ميعاد” على قاعدة جماهيرية كبيرة منذ عرض الموسم الأول منه الفترة الماضية، لذلك يبحث الجمهور بكثرة عن موعد مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني حلقة 2.

ويرصد الدستور خلال السطور التالية موعد مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني حلقة 2.

موعد مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني حلقة 2

وتعرض قناة dmc حلقات مسلسل وبينا ميعاد الجزء التاني حصريا عبر شاشتها، من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، فتذاع الحلقة الثانية اليوم الساعة 7:30 دقيقة مساءا والإعادة الثانية الساعة الواحدة صباحا والإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرا.

بينما يعرض مسلسل وبينا ميعاد عبر شاشة dmc دراما في تمام الساعة الحادية عشر وللمرة الثانية الساعة التاسعة صباح اليوم التالي وللمرة الثالثة الساعة 5 مساءا بالإضافة إلى حلقات مجمعة على شاشة مجموعة قنوات dmc دراما يوم الخميس الساعة 10 مساءا، بالتزامن مع عرض العمل على منصة واتش إت الالكترونية.

تفاصيل الحلقة الأولى مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

وحققت الحلقة الأولى من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني نجاح كبير فور عرضها، حيث دارت احداث العمل في اطار كوميدي اجتماعي، وظهرت شيرين رضا والتي تعلى في منصبها عن زوجها صبري فواز ضمن الاحداث، فقامت بخصم من راتبه لعدم قيامه باللازم وما يتطلبه العمل، وهو ما جعله يغضب ويلومها في منزلهما بشكل كوميدي

ابطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

يشارك في مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني شرين رضا وصبري فواز ووفاء صادق ومحمد سليمان وبسمة وأسامة الهادي وخالد أنور وهاجر الشرنوبي وآيه سمير ويوسف الكدواني وأميرة أديب ونور محمد وإيمان يوسف المسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا للانتاج الفني والإعلامي والمنتج إبراهيم حمودة والإشراف العام على المحتوى الدرامي شركة المتحدة للخدمات الإعلامية المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.