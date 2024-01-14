الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مواعيد عرض الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل "حالة خاصة" على watch it

حالة خاصة
حالة خاصة

تعرض منصة Watch it يوم الأربعاء المقبل 17 يناير حلقتين جديدتين من مسلسل “حالة خاصة” من بطولة طه دسوقي وغادة عادل. 

واستحوذ مسلسل حالة خاصة على اهتمام الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته عبر منصة WATCH IT الأسبوع قبل الماضي. 

واستطاع نجم العمل طه دسوقي الخروج من عباءة الكوميديا ليبهر الجمهور بشخصية نديم الذي يعاني من طيف من أطياف التوحد ويرغب في العمل بالمحاماة وهو ما جعله ينال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد. 

مواعيد عرض الحلقات الجديدة من مسلسل حالة خاصة 

وتصدر مسلسل حالة خاصة قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة WATCH IT وتتيح المنصة الحلقة الخامسة والسادسة من العمل يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثانية عشر صباحا. 

ويعرض المسلسل بواقع حلقتين أسبوعيًا عبر منصة WATCH IT كل يوم أربعاء. 

قصة وأبطال مسلسل حالة خاصة 

تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له، التي أوصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

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ويلتحق "نديم" بأفراد مكتب أماني النجار التي تلعب دورها الفنانة غادة عادل، للتدريب والدخول في منافسة مع فريق من الشباب في حل القضايا، من أجل التعيين في المكتب ويصبح محاميًا مشهورًا.

يسجل مسلسل حالة خاصة، البطولة الأولى المطلقة للفنان الشاب طه دسوقي، فى إطار فتح الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع منصة ووتش إت الرقمية، مساحة للنجوم الشباب الموهوبين، كما يشارك خلال المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم: غادة عادل، هاجر السراج، نبيل علي ماهر، أحمد الأزعر، ووئام مجدي، علي السبع، لينا إيهاب، حسن أبو الروس، والطفلين آدم وهدان وآدم النحاس.

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