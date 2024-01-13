طرح 5 أفلام جديدة في إجازة منتصف العام الدراسي

تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال عدد من الأفلام الجديدة، وذلك بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي 2024 والتي تتنافس على إيرادات شباك التذاكر لتشتعل المنافسة بين أفلام موسم رأس السنة وأفلام موسم إجازة منتصف العام.

وخلال هذا التقرير نرصد لكم تفاصيل وقائمة الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

قائمة أفلام إجازة منصف العام

الملكة

قررت الشركة المنتجة لفيلم الملكة طرحه بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 يناير الجاري.

وتنظم الشركة عرضًا خاصًا للعمل خلال أيام بحضور أبطاله وعدد من الفنانين والنقاد والإعلاميين.

تدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

فيلم الملكة من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرون من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة».

مقسوم

تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “مقسوم” العمل بدور العرض السينمائي في مصر يوم 18 يناير الجاري.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

فيلم "مقسوم" يشارك في بطولته كل من النجمة ليلى علوي، والنجمة شيرين رضا، والفنانة سماء إبراهيم، والفنانة سارة عبدالرحمن، والفنان عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.

عادل مش عادل



ويعرض فيلم “عادل مش عادل” للنجم أحمد الفيشاوي بدور العرض السينمائي في مصر يوم 24 يناير الجاري.

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك" والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

أصل الحكاية

اعلن صناع فيلم “أصل الحكاية” الذي تخوض بطولته الفنانة شيري عادل ونخبة من الفنانين عن موعد طرح العمل بالسينمات، حيث يعرض يوم 25 يناير.

ومنحت الرقابة على المصنفات الفنية تصنيف عمري للكبار فقط +18 وهو اول فيلم يمنح هذا التصنيف منذ فترة طويلة.

وتجسد شيري عادل خلال العمل شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

فيلم "أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.

ليلة العيد

وتستقبل دور العرض السينمائي في مصر الفيلم السينمائي الجديد “ليلة العيد” للنجمة يسرا يوم 25 يناير.

وطرحت الشركة المنتجة للعمل بوسترات منفردة لأبطال في إطار الحملة الدعائية للعمل ومن المقرر طرح البرومو الرسمي له خلال أيام.

"ليلة العيد" بطولة يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبرى، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزى، نجلاء بدر، هنادى مهنى، محمد لطفى، أحمد خالد صالخ، نهى صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا