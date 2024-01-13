"الحريفة" يتصدر قائمة إيرادات أفلام "البوكس أوفيس"

استطاع فيلم "الحريفة" لنور النبوي، تصدر قائمة إيرادات أفلام “البوكس أوفيس” المصري.

وحقق الحريفة نجاحا كبيرا لليوم الثاني على التوالي بدور العرض، حيث استطاع انتزاع الصدارة من فيلمي أبو نسب لمحمد إمام وياسمين صبري والإسكندراني لأحمد العوضي.

وجمع فيلم الحريفة أمس الجمعة إيرادات قدرت ب 1.370.795 جنيه منتزاعا الصدارة.

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي ونور إيهاب وكزبرة وكابتن أحمد حسام ميدو، ومن تأليف إياد صالح وإخراج روؤف السيد.

الإسكندراني

و حقق فيلم "الإسكندراني" إيرادات بلغت قيمتها 1.289.138 ليحتل المركز الثاني.

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

أما فيلم “أبو نسب” من بطولة محمد عادل إمام فقد حقق أمس الجمعة، إيرادات بلغت 1.083.238 جنيه.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.