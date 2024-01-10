خطوبة هشام جمال وليلى زاهر.. قصة حب بدأت من "في بيتنا روبوت"

فوجيء الجمهور أمس بإعلان المنتج هشام جمال عن خطبته على الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، وقد حرص هشام جمال وليلى زاهر على مشاركة جمهورهم أجواء الاحتفال بالخطوبة التي تمت منذ أيام حيث قام هشام جمال بنشر عدد من الصور التي تجمعه بليلي أحمد زاهر والتي ظهرت خلال صور حفل الخطوبة بنيولوك جديد وشكل انحف بكثير.

التفاصيل الكاملة الخطوبة هشام جمال وليلى زاهر

ويبحث الجمهور عن تفاصيل خطوبة هشام جمال وليلى زاهر وخلال هذا التقرير نقدم لكم تفاصيل وقصة حب هشام جمال وليلى زاهر.

أقيمت خطوبة هشام جمال وليلى زاهر في حفل عائلي اقتصر على عائلة هشام جمال وليلى أحمد زاهر وحرص الطرفان على إقامة الخطوبة في أجواء عائلية بعيدا عن اعين الصحافة والإعلام.

وتمت الخطوبة عقب قراءة الفاتحة بشهر وتم الإعلان عنها أمس عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص النجوم على تهنئة هشام جمال وليل زاهر بالخطوبة فور الإعلان عنها وتقديم التهنئة والمباركات للفنان احمد زاهر والد العروس.

قصة حب هشام جمال وليلى زاهر

بدأت قصة حب هشام جمال وليلى احمد زاهر منذ اشتراكهم في بطولة مسلسل في بيتنا روبوت بجزئيه الأول والثاتي.

ورغم الشائعات التي ظهرت بتخلي هشام جمال وشركته الإنتاجية عن النجمة دنيا سمير غانم من أجل ليلى زاهر الا انه نفي تلك الشائعات جملة وتفصيلا في حينها.

وعقب الإعلان عن تقديم مسلسل" في بيتنا روبوت" تم إسناد البطولة لليلى زاهر ومن هنا بدأت قصة حب هشام جمال وليلى احمد زاهر ورغم نفي الطرفين لوجود اي علاقة عاطفية تجمع بينهم وانهم بمثابة الأصدقاء إلا أن علاقة الصداقة تطورت إلى مرحلة الحب والارتباط بعد ظهورهم سويا في أكثر من تجمع فني وعائلي.

مسلسل في بيتنا روبوت

يذكر أن هشام جمال وليلى زاهر شاركوا مؤخرا في بطولة مسلسل في بيتنا روبوت بجزئيه الأول والثاني وتدور أحداث مسلسل فى بيتنا روبوت في إطار لايت كوميدى، حول الخيال العلمي من خلال قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، ويقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية، ويشهد الجزء الثاني العديد من التطورات للشخصيات والأحداث.

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت

المسلسل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة روزناما لمالكها الفنان والمنتج هشام جمال، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم عمرو وهبة، وهشام جمال، وليلي زاهر، وشيماء سيف، ودنيا ماهر، وسليمان عيد، ودنيا سيف وأوتاكا، وعارفة عبد الرسول، وشيرين، وطه دسوقي، ومي دياب، ونخبة كبيرة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامة عرابي.