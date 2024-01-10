الأربعاء 10 يناير 2024
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فن

أول تعليق من ليلى زاهر بعد ارتباطها رسميا بالفنان هشام جمال (صور)

هشام جمال وليلى احمد
هشام جمال وليلى احمد زاهر

حرصت الفنانة ليلى أحمد زاهر على مشاركة جمهورها بعدد من صور حفل ارتباطبها رسميًا بالفنان هشام جمال، وذلك بعد قصة حب دامت لسنوات.

ونشرت ليلى عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورًا، وعلقت قائلة: "الحمد لله ٢٠٢٤ بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة وإن شاء الله الخطوبة قريبًا". 

وأضافت قائلة: "نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعاده والخير".

خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال

 

وتفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشوارات وتقدموا بالتهنئة لليلى أحمد زاهر وهشام جمال.

ومن جانبه أعلن الفنان هشام جمال ارتباطه رسميًا بالفنانة ليلى أحمد زاهر ونشر صور قراءة الفاتحة عبر حسابه على تطبيق انستجرام. 

واحتفل الثنائي بهذه المناسبة في حفل بسيط وعائلي جمع الأسرتين وعدد من الأصدقاء المقربين. 

الفنان هشام جمال هشام جمال ليلى أحمد زاهر النجم أحمد زاهر أحمد زاهر

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