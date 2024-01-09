الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

قريبًا..عرض الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" على DMC

وبينا ميعاد 2
وبينا ميعاد 2

أعلنت قناة DMC موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل “وبينا ميعاد” بطولة النجم مدحت صالح وصبري فواز وعدد من النجوم عبر شاشتها.

وتعرض اولى حلقات مسلسل “وبينا ميعاد 2 ”عبر قنوات DMC و DMC Drama ومنصة watch it الرقمية خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل وبينا ميعاد بطولة كل من شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

قناة DMC الفضائية DMC “وبينا ميعاد” مسلسل “وبينا ميعاد” مسلسل “وبينا ميعاد 2 ” مدحت صالح صبري فواز وبينا ميعاد 2

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