"هرمون السعادة".. تفاصيل أغنيات تامر حسني من ألبومه الجديد

يستعد تامر حسني للعودة إلى جمهوره من جديد من خلال طرح أغنيات جديدة ضمن ألبومه الجديد الذي يحمل اسم “هرمون السعادة” بعد فترة طويلة من التوقف عن طرح الأعمال الغنائية والانشغال بالتمثيل والأفلام السينمائية.

وانتهى تامر الفترة الماضية من تسجيل وتصوير عدد من الأغنيات الجديدة التي ستكون عودة قوية لنجم الجيل بالتزامن مع العام الجديد 2024.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية تفاصيل أغاني تامر حسني الجديدة 2024:

فيديو كليب أغنية موحشتكيش

وانتهى تامر حسني الفترة الماضية من تصوير أحدث أعماله الغنائية موحشتكيش استعدادا لطرحها على طريقة الفيديو كليب غدا الثلاثاء عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون تامر حسني في أغنية “موحشتكيش” مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة والملحن والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وطرح تامر حسني البرومو التشويقي لكليب أغنية موحشتكيش عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وحقق البرومو ردود أفعال قوية من قبل الجمهور المصري والعربي.

أغنية يا نهار أبيض

وبدأ تامر الترويج لأغنية أخرى جديدة تحمل اسم “يا نهار أبيض” ضمن ألبومه الجديد “هرمون السعادة” من خلال غناءها في حفلات الزفاف التي يحييها الفترة الحالية وحفلاته الغنائية.

وتعاون تامر حسني في أغنية “يا نهار أبيض” مع كل من الشاعر الغنائي أحمد المالكي والملحن سامر أبو طالب والموزع الموسيقي أمين نبيل.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة انتعاشة قوية للنجم تامر حسني في عالم المزيكا خاصة بعد ان عاتبه الجمهور أكثر من مرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانه منشغل في التمثيل ومبتعد عن الغناء ويحاول نجم الجيل أن يعود من جديد من أجل مصالحة جمهوره.

تامر حسنى يستعد لإحياء حفل غنائى فى دبى

ويستعد تامر لإحياء حفل غنائي ضخم وسط جمهوره بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري.

ومن المُنتظر أن يقدم تامر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة منها: "مبطلناش إحساس، وفي جمال كده، وعيش بشوقك، ويا واحشني، صعبة، وحلو المكان وغيرها"، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة".