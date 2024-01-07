الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عرض الفيلم الكوري "My Lovely angel" بمركز الثقافة السينمائية.. الأربعاء

الفيلم الكوري my
الفيلم الكوري "my lovely"

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الكوري "my lovely"، يوم الأربعاء المقبل. 

ويقام فيلم My Lovely angel في إطار إهتمام وزارة الثقافة بنشر الثقافة السينمائية وهو أحد الافلام الاجتماعية التي تهتم بالعلاقات الانسانية وينتمي الي نوعية الأفلام الروائية الطويلة من إنتاج عام 2021 وتدور أحداثه فى إطار درامى حول تغيير حياة الإنسان، حيث يناقش تجربة رجل عاش وحيدًا طوال حياته، إذ يبدأ جاى شيك العيش مع طفلة تعانى من إعاقة سمعية بصرية، حيث يغير كل منهما حياة الآخر ويحاول إيجاد طريقة للتواصل.

والفيلم من تأليف وإخراج سونغ مو كونتشانح وون لي، وبطولة جين جوو و جونج سيو يون و جانج هاي جين و كيم جونج جوو.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت اشراف الكاتبة /امل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة  السينمائية وذلك الاربعاء الموافق ١٠ يناير  في تمام الساعة ٦ مساء  بمقر مركز الثقافة السينمائية وتقام جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجمهور.

مركز الثقافة السينمائية الثقافة السينمائية حسين بكر my lovely القومي للسينما

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