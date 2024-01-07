الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

12 بوسترا دعائيا لأبطال فيلم "الملكة" تمهيدًا لطرحه بالسينمات (صور)

بوستر فيلم الملكة
بوستر فيلم الملكة

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “الملكة” الذي تخوض بطولته النجمة هالة صدقي البوسترات الرسمية لأبطاله، والمقرر عرضه فى دور العرض السينمائية نهاية يناير الجاري.

وظهرت خلال البوستر الرسمي لمسلسل “الملكة” بطلة العمل الفنانة هالة صدقي جالسة علي كرسي ويجتمع حولها أبطال الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة».

أفيشات فيلم الملكة

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الملكة فيلم “الملكة” هالة صدقي الفنانة هالة صدقي النجمة هالة صدقي

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