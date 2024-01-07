12 بوسترا دعائيا لأبطال فيلم "الملكة" تمهيدًا لطرحه بالسينمات (صور)

طرحت الشركة المنتجة لفيلم “الملكة” الذي تخوض بطولته النجمة هالة صدقي البوسترات الرسمية لأبطاله، والمقرر عرضه فى دور العرض السينمائية نهاية يناير الجاري.

وظهرت خلال البوستر الرسمي لمسلسل “الملكة” بطلة العمل الفنانة هالة صدقي جالسة علي كرسي ويجتمع حولها أبطال الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي اجتماعي، حول شخصية «ماجدة»، والتي تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدي للأحداث.

الفيلم من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من «كتف رباعي» إلى «الملكة».

أفيشات فيلم الملكة

413120476_762100139159925_5439811734635964657_n

413318482_405891035194940_6204885423477598656_n

413391767_889848225995963_102900719809810443_n

413391773_241632472299728_7293329904256484807_n

413978888_698259115437452_6459222849894977985_n

413994733_685650713726684_7299639492634715548_n

413997610_391301669942258_3930940989889882011_n

414059306_3617125978546644_2184686436189004948_n

414381747_870891368111009_8139720556447772089_n

414501872_715349720662468_6142331506819285714_n

414620830_1109053316766531_3280742508135275432_n