السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبطال مسلسل حالة خاصة الحلقة 3

حالة خاصة
حالة خاصة

حقق مسلسل حالة خاصة والذي تخوض بطولته النجمة غادة عادل ردود فعل قوية منذ انطلاق أولى حلقاته يوم الأربعاء الماضي عبر منصة WATCH IT الرقمية.

مسلسل حالة خاصة يناقش قضية مرض التوحد بطريقة غير مباشرة من خلال ظهور بعض أبطال المسلسل وهم يعانون من هذا المرض في اطار اجتماعي مشوق.

مسلسل حالة خاصة استطاع ان يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة لمسلسلات منصة واتش ات watch it الرقمية بالإضافة إلى تصدره محرك البحث العالمي “جوجل” ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة يعتبر أحدث أعمال منصة watch it الأصلية ويتضمن 10 حلقات فقط ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء.

طه دسوقى لـ"الدستور": مصابو التوحد ساعدونى فى شخصيتى بمسلسل "حالة خاصة"

 

أبطال وصناع مسلسل حالة خاصة

مسلسل "حالة خاصة" يشارك في بطولته بجانب النجمة غادة عادل كل من:

  • الفنان طه دسوقى
  • الفنان أحمد طارق
  • الفنان هاجر السراج
  • الفنان حسن أبو الروس
  • الفنانة وئام مجدى
  • الفنان أحمد الأزعر
  • الفنان على السباعى
  • الفنان نبيل على ماهر
  • الفنان لينا إيهاب
  • الطفل أدم وهدان
  • الطفل أدم النحاس
  • المسلسل من تأليف مهاب طارق
  • إخراج عبد العزيز النجار في أولى تجاربه الإخراجية.
  • إنتاج طارق الجنايني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش ات الرقمية.
  • ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية للمسلسل.

 

قصة وأحداث مسلسل حالة خاصة

مسلسل حالة خاصة يسلط الضوء على الحالات الخاصة من مرضى التوحد وكيف يمتلكون مهارات مختلفة وقدرات خاصة في حياتهم، وتدور قصته في اطار اجتماعي تشويقي حول أماني النجار محامية شهيرة وتجسدها النجمة غادة عادل وحول المحامي نديم ابو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب أماني النجار وتتوالي الأحداث في اطار من التشويق والإثارة.

مسلسل حالة خاصة حالة خاصة watch it منصة watch it غادة عادل طال وصناع مسلسل حالة خاصة مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة

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